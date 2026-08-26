Politika

ŠEŠELJ OTKRIO: Razgovarao sam sa zapadnim diplomatama, evo šta su tražili

Novosti online

26. 08. 2026. u 17:31

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PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj govorio je svojevremeno u jutarnjem programu Hepi TV o kontaktima sa zapadnim diplomatama.

ШЕШЕЉ ОТКРИО: Разговарао сам са западним дипломатама, ево шта су тражили

Foto: EPA/Koča Sulejmanović

Šešelj je opisao da je 1991. godine bio na diplomatskom prijemu u španskoj ambasadi. Tada su se oko njega okupili vojni atašei nemački i drugih zemalja, a Vojislav Šešelj im je poručio da Srbija neće dati svoje teritorije i da ima 16 "migova 29" i da je to sasvim dovoljno da naša zemlja sačuva svoje nebo.

Lider SRS je opisao i da su radikale zvali kasnije u italijansku ambasadu, kako bi im strane diplomate povremeno na tim prijemima "opipavale puls". Tajnih ponuda da pređe na stranu Zapada nije bilo, tvrdi Šešelj.

- Kad je dolazio američki kongresmen Džim Mudi krajem leta 1991. godine, bio je gost u Narodnoj skupštini i tada je razgovarao sa nekim predstavnicima političkih stranaka, a sa mnom je tražio posebno da se sretne - opisao je Vojislav Šešelj

Tada je lider radikala poveo sa sobom veliki broj novinara, ali je Mudi sve novinare izbacio iz kancelarije u kojoj je obavljen sastanak.

- On je tu odmah počeo da me napada zbog toga što nisam na strani prozapadne opozicije. Saslušao sam ga, ali sam mu onda održao predavanje, samo je netremice gledao u mene. Posle toga nikada mi se više nisu obratili - rekao je Šešelj.

(alo.rs)

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