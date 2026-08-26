KRAJ: Ruske oružane snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim odbrambenim sektorom

DIREKTOR CIA-a Džon Retklif bio je u utorak u Moskvi. Razlog putovanja, koje bi bilo prvi poznati poseta Džona Retklifa Rusiji otkad je preuzeo dužnost 2025. godine, još nije zvanično poznat, a sada su se pojavila razna nagađanja njegove posete. Američki vojni avion poleteo je u utorak ujutro iz Letonije u smeru moskovske zračne luke Vnukovo, prema podacima sa mrežne stranice za praćenje letova Flightradar24.