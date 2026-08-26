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KRAJ: Ruske oružane snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim odbrambenim sektorom

В.Н.

26. 08. 2026. u 12:20

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RUSKO vojno osoblje iz grupe „Istok“ preuzelo je kontrolu nad odbrambenom zonom ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti. Područje se prostire na preko 7 kvadratnih kilometara.

КРАЈ: Руске оружане снаге преузеле контролу над украјинским одбрамбеним сектором

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Pres-služba ruskog Ministarstva odbrane je ovo saopštila, napominjući da je uspostavljanje kontrole nad neprijateljskim odbrambenim sektorom omogućeno oslobađanjem sela Neženka.

Odeljenje je dodalo da osvojena linija proširuje mostobran za dalje napredovanje jedinica Istočne grupe u zapadnom pravcu.

Oslobođenje sela Neženka u Zaporoškoj oblasti od strane ruskih trupa objavljeno je u sredu, 26. avgusta. Takođe je objavljeno i oslobođenje sela Pisarevka u Sumskoj oblasti .

(RT)

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