VUČIĆ POSTAVIO MARTU KOS NA MESTO: Neka nastave kako hoće, ništa im nije potrebno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas izjavu Marte Kos da "EU nije potreban trojanski konj".

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

- Da sam cinik i pomalo nepristojan, ja bih rekao da bi Marta Kos više volela da vidi neke ovce, a ne konje, ali nisam, pa neću to da kažem. Neka oni sebe štite, nisu im potrebni ni trojanski niti ovakvi niti onakvi konji, njima ništa nije potrebno. Neka nastave kako hoće - kazao je Vučić.

- Moramo da se postaramo da ne pustimo unutra trojanske konje. Ni danas, ni za 10 ili 20 godina. Nedavno iskustvo je pokazalo da će možda biti potrebne jače zaštitne mere kako bi se sprečila, i ako je potrebno ispravila, kršenja osnovnih principa i vrednosti naše Unije - rekla je ranije Kos.