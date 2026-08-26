SINIŠA MALI POTVRDIO: Uz državnu pomoć uskoro stiže još novca, evo kada ležu trajno uvećane penzije i plate

DRŽAVA priprema sveobuhvatan paket mera finansijske podrške stanovništvu vredan 600 miliona evra, koji donosi jednokratne pomoći, sistemska rešenja i trajna povećanja primanja građana.

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Evo detaljnog i preglednog vodiča kroz sve isplate i rokove koji nas očekuju:

1. Septembar: Talas jednokratnih pomoći

Pomoć za penzionere (od 14. septembra): Nakon isplate redovnih septembarskih penzija (koje ležu 2, 5. i 10. septembra), najstariji sugrađani mogu očekivati jednokratnu pomoć. Iznosi su podeljeni u tri kategorije u zavisnosti od visine penzije: 35.000, 27.500 i 20.000 dinara. Pojedini poljoprivredni penzioneri, kombinovanjem različitih osnova, ukupno mogu dobiti i preko 50.000 dinara.

Borci i socijalno ugroženi (14. septembar): Korisnici novčane socijalne pomoći (NSP), primaoci dečijeg dodatka i primaoci boračkog dodatka dobiće po 25.000 dinara. Borci će, pored ovog iznosa, dobiti i specijalnu dodatnu pomoć od 10.000 dinara (ukupno 35.000 dinara).

Svi punoletni građani – 6.000 dinara (od 22. do 25. septembra): Isplaćuju se sredstva iz Akcionarskog fonda za sve punoletne građane sa srpskim državljanstvom, prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom.

Ko dobija novac automatski, a ko mora da se prijavi?

Automatski (bez prijave): Novac na račune leže penzionerima, primaocima socijalne pomoći i građanima koji su već registrovani u Akcionarskom fondu. Takođe, zakonski naslednici preminulih lica će bez prijave dobiti uvećane iznose od 12.000 ili 18.000 dinara u skladu sa ostavinskim postupkom.

Uz prijavu: Svi ostali punoletni građani moraju podneti prijavu. Važna caka: Primaoci dečijeg dodatka svojih 25.000 dinara dobijaju automatski, ali ukoliko žele i pomoć od 6.000 dinara, moraju se prijaviti!

Gde i kada se prijavljuje? Prijave počinju 7. septembra 2026. godine isključivo elektronski, na zvaničnom portalu Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Rok za podizanje novca direktno iz budžeta je godinu dana, dok za novac iz Akcionarskog fonda nema vremenskog ograničenja.

2. Oktobar: Trajnih 65.000 dinara za roditelje negovatelje

Od 1. oktobra 2026. godine stupa na snagu zakon koji donosi zvaničan status "roditelja negovatelja" za roditelje koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili teškim hroničnim bolestima.

Ovo donosi redovnu mesečnu naknadu od 65.000 dinara.

Država preuzima uplate doprinosa za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje.



Trajno povećanje plata, penzija i minimalca

Trajna povećanja primanja: Veće plate i penzije naći će se na računima građana već od decembra ili januara naredne godine.

Novi minimalac od 1. januara: Minimalna zarada raste za 9,2 odsto i iznosiće 600 evra (70.470 dinara), u odnosu na dosadašnjih 550 evra. Kako bi se olakšalo poslodavcima, država preuzima najveći deo tereta na sebe kroz podizanje neoporezivog dela dohotka za istih 9,2 odsto.

Skok u budućnost: Krajnji cilj u okviru programa "Srbija, skok u budućnost 2027" jeste da minimalna zarada do kraja naredne godine dostigne 650 evra

(Blic)