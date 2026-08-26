POŽAR U BLIZINI ZGRADE VLADE SRBIJE! Buktinja u centru Beograda: Otvoreni plamen i gusti dim se šire Nemanjinom ulicom (VIDEO)
DANAS je izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije.
Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade.
Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda.
Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.
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