POŽAR U BLIZINI ZGRADE VLADE SRBIJE! Buktinja u centru Beograda: Otvoreni plamen i gusti dim se šire Nemanjinom ulicom (VIDEO)

DANAS je izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije.

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Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade.

Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda.

Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.