Nesreće

POŽAR U BLIZINI ZGRADE VLADE SRBIJE! Buktinja u centru Beograda: Otvoreni plamen i gusti dim se šire Nemanjinom ulicom (VIDEO)

Novosti online

26. 08. 2026. u 18:01

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DANAS je izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije.

ПОЖАР У БЛИЗИНИ ЗГРАДЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ! Буктиња у центру Београда: Отворени пламен и густи дим се шире Немањином улицом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade. 

Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda. 

Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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