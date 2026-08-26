Svet

SNIMCI SUDNJEG DANA, BUJICA NOSI LJUDE KAO OD ŠALE: Horor na granici Tibeta i Nepala (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

26. 08. 2026. u 18:16

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NAJMANjE 31 osoba je poginula, a stotine turista se vode kao nestale nakon ogromne bujične poplave i klizišta na granici Nepala i Tibeta.

СНИМЦИ СУДЊЕГ ДАНА, БУЈИЦА НОСИ ЉУДЕ КАО ОД ШАЛЕ: Хорор на граници Тибета и Непала (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Prema podacima turističke organizacije Nepala, među nestalim turistima je više od 100 državljana Indije i 12 državljana Velike Britanije.

Ministar spoljnih poslova Nepala izjavio je da je poplavu možda izazvao zemljotres koji je pokrenuo lavinu.

Snimke pogledajte OVDE.

Ovaj video je Bi-Bi-Si dodatno obradio i ubacio bele bljeskove zbog uznemirujućeg sadržaja

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