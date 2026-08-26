SNIMCI SUDNJEG DANA, BUJICA NOSI LJUDE KAO OD ŠALE: Horor na granici Tibeta i Nepala (VIDEO)
NAJMANjE 31 osoba je poginula, a stotine turista se vode kao nestale nakon ogromne bujične poplave i klizišta na granici Nepala i Tibeta.
Prema podacima turističke organizacije Nepala, među nestalim turistima je više od 100 državljana Indije i 12 državljana Velike Britanije.
Ministar spoljnih poslova Nepala izjavio je da je poplavu možda izazvao zemljotres koji je pokrenuo lavinu.
Snimke pogledajte OVDE.
Ovaj video je Bi-Bi-Si dodatno obradio i ubacio bele bljeskove zbog uznemirujućeg sadržaja
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