Tenis

MAĐAR PREJAK ZALOGAJ! Miomir Kecmanović završio takmičenje

М.П.

26. 08. 2026. u 08:49

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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u američkom Vinston-Sejlemu, pošto je prošle noći izgubio od Mađara Fabijana Marožana u dva seta, 3:6, 4:6.

МАЂАР ПРЕЈАК ЗАЛОГАЈ! Миомир Кецмановић завршио такмичење

FOTO: Tanjug / AP Photo/Eduardo Verdugo

Meč Kecmanovića i Marožana, 64. i 63. tenisera sveta, trajao je sat i 33 minuta. Bio je ovo njihov peti međusobni duel i četvrta pobeda Mađara.

Marožan je odlučujući brejk u prvom setu napravio u šestom gemu, dok je u drugom uz dva brejka poveo sa velikih 5:1.

Srpski teniser je u osmom gemu drugog seta spasio jednu meč loptu i napravio brejk, potom je smanjio na 4:5, ali nije uspeo da se potpuno vrati u meč.

Marožan će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Martina Dama.

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