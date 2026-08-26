TRANSPARENTNOST JE KLJUČ USPEŠNE EMISIJE: Šta kompanije moraju da znaju pre izlaska na tržište kapitala?

PRIKUPLjANjE kapitala putem korporativnih obveznica nije samo pitanje obezbeđivanja finansijskih sredstava. Za kompanije koje se odluče na ovaj korak, emitovanje obveznica predstavlja priliku da izgrade dugoročno poverenje investitora, unaprede korporativno upravljanje i postave temelje za budući razvoj na tržištu kapitala.

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U okviru serijala "Put uspeha" govorio je Aleksandar Preradović, pravni savetnik u okviru projekta, ističući da je uspešna emisija mnogo više od samog prikupljanja novca.

Korporativne obveznice nisu cilj, već početak

Kako objašnjava Preradović, kompanije bi na emitovanje korporativnih obveznica trebalo da gledaju kao na prvi korak ka dugoročnom razvoju na tržištu kapitala.

- Uspešno prikupljen novac je svakako jedan bitan deo jednačine. Međutim, onaj ko se odluči da krene ovim putem treba da ima u vidu mnogo širu sliku. To je otvaranje ka većem broju investitora, budućim prilikama za slične poduhvate i, u konačnici, prvi korak ka eventualnoj inicijalnoj javnoj ponudi - kazao je Aleksandar.

Dobra priprema počinje mnogo pre emisije

Jedan od prvih koraka jeste detaljna pravna analiza kompanije kako bi se utvrdilo da li postoje eventualne prepreke za izlazak na tržište kapitala.

Kako navodi Preradović, cilj je da se na vreme identifikuju svi postojeći ugovorni odnosi, eventualna ograničenja i potrebne saglasnosti, kako bi proces emitovanja obveznica protekao nesmetano.

Ističe i da ga je prijatno iznenadio broj domaćih kompanija koje ispunjavaju uslove za uključivanje u program.

- Ispostavilo se da je značajno veći broj firmi nego što sam očekivao ispunio kriterijume za ulazak u program. Pored poznatih kompanija, pojavile su se i mnoge za koje javnost možda nije čula, a koje imaju potencijal da tržište kapitala iskoriste za svoj dalji razvoj - ističe Preradović.

Poverenje investitora gradi se transparentnošću

Prema njegovim rečima, najveća promena za kompanije koje izlaze na tržište kapitala jeste viši nivo transparentnosti u odnosu na klasične odnose sa bankama.

- Kad se radi o izlasku na tržište kapitala, nivo transparentnosti i obelodanjivanja je bitno drugačiji. Neophodno je da informacije budu prezentovane na drugačiji način i da kompanija bude transparentnija čak i izvan okvira onoga što je minimalno propisano zakonom - trvdi Preradović.

Dodaje da upravo poverenje između svih učesnika predstavlja osnov uspešne emisije.

- Ključna stvar jeste poverenje između svih učesnika u procesu – spremnost emitenta da izađe iz zone komfora, da ima poverenje u angažovane savetnike i da bude potpuno posvećen ostvarivanju cilja - zaključuje.

Ceo razgovor sa Aleksandrom Preradovićem pogledajte na Jutjub kanalu BizPortal-a.