Ostali sportovi

Godine su samo broj: Legendardni Grozer će igrati za Nemačku na Evropskom prvenstvu!

Vukašin Miljković

25. 08. 2026. u 13:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Četrdesetjednogodišnji korektor se vraća u reprezentaciju i biće na raspolaganju Masimu Botiju pred kraj priprema za EP.

Године су само број: Легендардни Грозер ће играти за Немачку на Европском првенству!

Anton Höfel / imago sportfotodienst / Profimedia

Godine su samo broj za legendardnog korektora kojem je odbojka u krvi, kao i čitavoj njegovoj familiji pošto mu se sportom veoma uspešno bave i žena i ćerka.

Grozer je propustio veći deo ovogodinjše reprezentativne sezone, ali vraća se u pravi čas i ponovo će nastupiti na Evropskom prvenstvu, po ko zna kojem velikom takmičenju u njegovoj legendardnoj karijeri.

Pored njega u reprezentaciju se vraćaju Moric Karliček i Johanes Til koji će takođe dosta značiti, tako da bi Nemačka mogla biti veoma neugodan protivnik favoritima na Evropskom prvenstvu.

Oni će biti deo grupe "D" koja se igra u "BT areni" u Klužu, a pored Rumunije i Nemačke u njoj se nalaze još Francuska, Turska, Letonija i Švajcarska.

Dalje prolaze četiri najbolje ekipe, a u nokaut fazi se ukrštaju sa veoma neugodnom grupom "B" u kojoj se nalaze Poljska, Bugarska, Izrael, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak