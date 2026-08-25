Godine su samo broj: Legendardni Grozer će igrati za Nemačku na Evropskom prvenstvu!

Četrdesetjednogodišnji korektor se vraća u reprezentaciju i biće na raspolaganju Masimu Botiju pred kraj priprema za EP.

Anton Höfel / imago sportfotodienst / Profimedia

Godine su samo broj za legendardnog korektora kojem je odbojka u krvi, kao i čitavoj njegovoj familiji pošto mu se sportom veoma uspešno bave i žena i ćerka.

Grozer je propustio veći deo ovogodinjše reprezentativne sezone, ali vraća se u pravi čas i ponovo će nastupiti na Evropskom prvenstvu, po ko zna kojem velikom takmičenju u njegovoj legendardnoj karijeri.

❗️ OFICJALNIE: Georg Grozer, Moritz Karlitzek oraz Johannes Tille wracają do reprezentacji Niemiec i wezmą udział w ostatnich meczach przed rozpoczęciem turnieju Mistrzostw Europy 2026! ✅️



Foto: DVV.#EuroVolleyM2026 pic.twitter.com/1PaPzwoSLm — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 25, 2026

Pored njega u reprezentaciju se vraćaju Moric Karliček i Johanes Til koji će takođe dosta značiti, tako da bi Nemačka mogla biti veoma neugodan protivnik favoritima na Evropskom prvenstvu.

Oni će biti deo grupe "D" koja se igra u "BT areni" u Klužu, a pored Rumunije i Nemačke u njoj se nalaze još Francuska, Turska, Letonija i Švajcarska.

Dalje prolaze četiri najbolje ekipe, a u nokaut fazi se ukrštaju sa veoma neugodnom grupom "B" u kojoj se nalaze Poljska, Bugarska, Izrael, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina.