Godine su samo broj: Legendardni Grozer će igrati za Nemačku na Evropskom prvenstvu!
Četrdesetjednogodišnji korektor se vraća u reprezentaciju i biće na raspolaganju Masimu Botiju pred kraj priprema za EP.
Godine su samo broj za legendardnog korektora kojem je odbojka u krvi, kao i čitavoj njegovoj familiji pošto mu se sportom veoma uspešno bave i žena i ćerka.
Grozer je propustio veći deo ovogodinjše reprezentativne sezone, ali vraća se u pravi čas i ponovo će nastupiti na Evropskom prvenstvu, po ko zna kojem velikom takmičenju u njegovoj legendardnoj karijeri.
Pored njega u reprezentaciju se vraćaju Moric Karliček i Johanes Til koji će takođe dosta značiti, tako da bi Nemačka mogla biti veoma neugodan protivnik favoritima na Evropskom prvenstvu.
Oni će biti deo grupe "D" koja se igra u "BT areni" u Klužu, a pored Rumunije i Nemačke u njoj se nalaze još Francuska, Turska, Letonija i Švajcarska.
Dalje prolaze četiri najbolje ekipe, a u nokaut fazi se ukrštaju sa veoma neugodnom grupom "B" u kojoj se nalaze Poljska, Bugarska, Izrael, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina.
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