Fudbal

NAVIJAČI SE OPROSTILI OD "MILJENIKA": Japancu pružena ljubav - Crvena zvezda naredna "stanica"

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 16:33

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Juta Nakajama se pred polazak iz Japana ka Beogradu na potpis ugovora sa Crvenom zvezdom, oprostio od navijača Mačide. Ispratili su ga uz pesmu i aplauze jer je "ginuo" za ovaj klub.

НАВИЈАЧИ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД МИЉЕНИКА: Јапанцу пружена љубав - Црвена звезда наредна станица

Foto: YUTAKA / AFLO / Profimedia

Nakajama nije bio u kombinaciji za meč Kupa Japana protiv Grula Marioke, stigao je na stadion samo da bi se pozdravio sa svima u klubu i navijačima.

Evo kako je to izgledalo:

Crvena zvezda bi trebala da plati za japanskog štopera nešto više od milion evra. Ovo će mu biti treći izlet u Evropu, nakon što je bio u Holandiji u ekipi Cvolea i Engleskoj u timu Hadersfila.

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