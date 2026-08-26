Olimpijski i svetski šampion dolazi u Partizan, na meti i reprezentativac Srbije

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Rukometni klub Partizan ne odustaje od namere da izgradi moćan tim za povratak u evropsku elitu. Crno-beli u samom finišu prelaznog roka planiraju dva spektakularna pojačanja koja će uzdrmati regionalni rukomet.

Prva velika želja kluba iz Humske je iskusni danski levi bek Mihael Damgard (36 godina, 192 cm). Reč je o istinskoj legendi nemačkog Magdeburga, u čijem dresu je proveo punih deset godina. Tokom blistave karijere u Bundesligi, Damgard je postigao preko 1.000 golova, osvojio po dve titule prvaka Nemačke i nacionalna kupa, ali i ono najvrednije – dva trofeja EHF Lige šampiona (2023. i 2025. godine).

Ništa manje impresivna nije ni njegova reprezentativna karijera sa Danskom, sa kojom je osvojio: Zlato na Olimpijskim igrama u Riju 2016, zlato na Svetskom prvenstvu 2023. u Poljskoj i Švedskoj, srebro na Evropskom prvenstvu 2024. u Nemačkoj

Damgard trenutno nastupa u domovini za ekipu Hoj Elit Men, a Partizan u njemu vidi ključnog lidera za velika dela na terenu.

Druga velika meta crno-belih je povremeni reprezentativac Srbije, desno krilo Darko Đukić (31). Njegove kvalitete odlično poznaje šef stručnog štaba Partizana, Raul Gonzales, sa kojim je sarađivao u nacionalnom timu.

Dovođenje Đukića je trenutno označeno kao apsolutni prioritet uprave, koja aktivno radi na realizaciji ovog transfera. Đukić iza sebe ima bogato internacionalno iskustvo – prošlu sezonu proveo je u Ohridu, a pre toga je branio boje velikana kao što su Dinamo Bukurešt, Vardar, Sporting Lisabon, Meškov Brest, Kjelce, Bešiktaš, Metalurg i niški Železničar.



