„U APRILU KREĆE IZGRADNJA, SLEDEĆE GODINE BIĆE ZAVRŠEN“ Vučić najavio novi most kod Trstenika!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Trsteniku izgradnju mosta Stopanja–Selišta, vrednog oko pet miliona evra. Radovi bi trebalo da počnu u aprilu, a most da bude završen naredne godine

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Rasinskom okrugu, a tokom posete Trsteniku saopštio je važnu vest za stanovnike ovog kraja – biće izgrađen most Stopanja–Selišta, vredan oko pet miliona evra.

Vučić je u Trsteniku obišao radove na izgradnji novog vrtića „Biseri“, gde ga je dočekao veliki broj građana i pozdravio aplauzom.

Predsednik je tom prilikom govorio o razvoju Trstenika, nekada snažnoj industriji ovog kraja, novim investicijama, Moravskom koridoru, ali i projektima koji tek treba da budu realizovani.

Vučić: Govoriću o onome što nismo uradili

Osvrćući se na ekonomsku prošlost Trstenika, Vučić je rekao:

- Trstenik je nekada davno imao snažnu industriju, i pogrešno smo mislili da je to jednom zauvek dato. Uspeli smo raznim greškama i lopovlucima tamo od 2000. da uništimo ono što je bila snaga čitavog ovog kraja. Ne moram da vam govorim koliko je važna izgradnja Moravskog koridora, govoriću o onome što nismo uradili - kazao je predsednik.

Jedan od prioriteta, kako je najavio, biće dovođenje velikog investitora u Trstenik.

Cilj je da stanovnici ovog kraja dobiju više mogućnosti za zaposlenje u svom mestu i da zbog posla ne moraju da odlaze u Kruševac ili Kraljevo.

- To neće biti lako i jednostavno, ali zbog vašeg znanja verujem da ćemo uspeti da uradimo to za jedno godinu dana.

Most Stopanja–Selišta vredan oko pet miliona evra

Vučić je zatim saopštio konkretnu vest koju su okupljeni građani pozdravili aplauzom.

Najavio je izgradnju mosta Stopanja–Selišta, projekta čija je vrednost procenjena na oko pet miliona evra, i precizirao kada bi radovi trebalo da počnu.

- Izgradićemo i most Stopanja-Selišta, to je oko pet miliona evra. Evo da bude konačna informacija, u aprilu kreće izgradnja mosta, tako da sledeće godine imate završen most - rekao je Vučić.

Najava predstavlja važnu vest za stanovnike ovog dela Rasinskog okruga, a prema rokovima koje je predsednik danas izneo, novi most trebalo bi da bude završen tokom naredne godine.

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