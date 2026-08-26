KAKO ĆE LJUDI PREŽIVETI NA MARSU? Ruski naučnici razvili metod za prilagođavanje tela

NAUČNICI u Moskovskom institutu avijacije (MAI) razvili su metodu prognoziranja promena stanja mišićnog sistema ljudi pri različitim nivoima gravitacije.

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Ovo će pomoći u kreiranju softverskih kompleksa za primenu posada za nove dugotrajne svemirske misije, poput letova na Mesec i ka planetama Sunčevog sistema, naveli su u MAI-ju za Gazeta.ru.

- Tokom svemirskog leta mišićna masa se smanjuje. To se dešava zbog odsustva stalnog oslonca i mehaničkog opterećenja, preraspodele tečnosti u organizmu, promena u ćelijama mišića i drugih faktora. Da bi se unapred predvidelo kako će se ponašati različite grupe mišića u različitim gravitacionim uslovima, potrebni su pouzdani matematički modeli - objasnila je Ksenija Safronova, učesnica projekta, viši predavač na Aerokosmičkom institutu i Katedri za ekologiju, sisteme za održavanje života i bezbednost životne sredine pri MAI.

Predložene metode pomoći će, na primer, da se izračuna opterećenje organizma kosmonauta pri lunarnoj i marsovskoj gravitaciji, koje približno odgovaraju 1/6 ili 3/8 Zemljine.

Dobijeni podaci pomoći će da se odredi koliko brzo i snažno će se menjati stanje mišića pri konkretnom gravitacionom opterećenju, a zatim da se odaberu potrebna sredstva za treninge i kontrolu režima rada i odmora.

To će omogućiti blagovremeno formiranje individualnih programa kako bi kosmonauti očuvali radnu sposobnost tokom cele misije.

Kako je istakla Safronova, pored procene uticaja gravitacije na organizam, ovaj razvoj može biti primenljiv i prilikom projektovanja egzoskeleta – uređaja koji podržavaju ili pojačavaju pokrete čoveka pomoću spoljnog okvira i električnih pogona.

Metodologija će omogućiti detaljno uzimanje u obzir karakteristika organizma operatera i parametara opterećenja, kako bi se preciznije odredio potreban stepen podrške i optimalni režimi rada egzoskeleta.

Projekat se realizuje u okviru "Decenije nauke i tehnologije", koju je proglasio predsednik Rusije.

Ranije je saopšteno da je u Rusiji stvoren sistem koji će pomoći u adaptaciji za misije na Marsu.

(Gazeta.ru)