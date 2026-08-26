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KAKO ĆE LJUDI PREŽIVETI NA MARSU? Ruski naučnici razvili metod za prilagođavanje tela

D.D.

26. 08. 2026. u 18:12

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NAUČNICI u Moskovskom institutu avijacije (MAI) razvili su metodu prognoziranja promena stanja mišićnog sistema ljudi pri različitim nivoima gravitacije.

КАКО ЋЕ ЉУДИ ПРЕЖИВЕТИ НА МАРСУ? Руски научници развили метод за прилагођавање тела

dotted zebra / Alamy / Profimedia

Ovo će pomoći u kreiranju softverskih kompleksa za primenu posada za nove dugotrajne svemirske misije, poput letova na Mesec i ka planetama Sunčevog sistema, naveli su u MAI-ju za Gazeta.ru.

- Tokom svemirskog leta mišićna masa se smanjuje. To se dešava zbog odsustva stalnog oslonca i mehaničkog opterećenja, preraspodele tečnosti u organizmu, promena u ćelijama mišića i drugih faktora. Da bi se unapred predvidelo kako će se ponašati različite grupe mišića u različitim gravitacionim uslovima, potrebni su pouzdani matematički modeli - objasnila je Ksenija Safronova, učesnica projekta, viši predavač na Aerokosmičkom institutu i Katedri za ekologiju, sisteme za održavanje života i bezbednost životne sredine pri MAI.

Predložene metode pomoći će, na primer, da se izračuna opterećenje organizma kosmonauta pri lunarnoj i marsovskoj gravitaciji, koje približno odgovaraju 1/6 ili 3/8 Zemljine.

Dobijeni podaci pomoći će da se odredi koliko brzo i snažno će se menjati stanje mišića pri konkretnom gravitacionom opterećenju, a zatim da se odaberu potrebna sredstva za treninge i kontrolu režima rada i odmora.

To će omogućiti blagovremeno formiranje individualnih programa kako bi kosmonauti očuvali radnu sposobnost tokom cele misije.

Kako je istakla Safronova, pored procene uticaja gravitacije na organizam, ovaj razvoj može biti primenljiv i prilikom projektovanja egzoskeleta – uređaja koji podržavaju ili pojačavaju pokrete čoveka pomoću spoljnog okvira i električnih pogona.

Metodologija će omogućiti detaljno uzimanje u obzir karakteristika organizma operatera i parametara opterećenja, kako bi se preciznije odredio potreban stepen podrške i optimalni režimi rada egzoskeleta.

Projekat se realizuje u okviru "Decenije nauke i tehnologije", koju je proglasio predsednik Rusije.

Ranije je saopšteno da je u Rusiji stvoren sistem koji će pomoći u adaptaciji za misije na Marsu.

(Gazeta.ru)

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