"NE POSTOJI ŠANSA DA GA PRODAMO VAMA!" Saga oko odlaska Hulijana Alvareza u Barselonu konačno dobila epilog?!
Već dugo vremena se vodi "rat" između Atletiko Madrida i Barselone oko prelaska Hulijana Alvareza na Kamp Nou. Igrač to želi, ali mu madridski tim ne dozvoljava. Sada je stigla i poslednja potvrda da do odlazak Argentinca u katalonski tim neće doći.
Stav Atletika je, prema pisanju "Marke", jasan – nema ni jedan odsto šanse da Alvares bude prodat Barseloni.
"Ne postoji ni 0% šanse da ga prodamo Barseloni. Ovo nije pitanje novca, već dostojanstva", poručuju iz kluba.
Uprkos svemu što se dešavalo, a posebno želje Alvareza za odlazak u Barselonu, Atletiko naglašava da nema nameru da okrene leđa svom napadaču. Klub podržava Argentinca zbog problema sa kojima se trenutno suočava i stavlja mu na raspolaganje medicinski tim kako bi se, kada bude spreman, bezbedno vratio treninzima i radu sa ekipom.
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