(MAPE) GRMLJAVINSKE OLUJE STIŽU U SRBIJU: Spremite se za vremenski obrt, osveženje nas očekuje od ovog datuma
NAKON dugog i vrelog toplotnog talasa koji nas je zatekao krajem avgusta, stiže nam osveženje, tvrde meteorolozi.
Danas će biti veoma toplo, naročito na jugu i jugoistoku Srbije, jer sa severa Afrike očekuje dodatni priliv vrele vazdušne mase.
Pre podne biće sunčano.
Posle podne i uveče širom zemlje očekuje se promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.
Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Ipak, u većini predela ne očekuju se snažne oluje i nepogode, već će one biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera.
Nažalost, biće lokacija gde se padavine i ne očekuju.
Dakle, u pitanju su letnje, pljuskovite padavine, a situacija se može menjati na jako malom rastojanju.
Zajedno sa oblacima i padavinama, u sklopu hladnog fronta očekuje se i prodor svežije vazdušne mase iz oblasti Alpa i Panonske nizije.
U sredu će biti suvo i znatno ugodnije, uz pojačan severozapađni vetar.
Od srede do petka ponovo suvo.
U subotu posle podne i uveče ponovo se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i nepogode, a situacija bi bila slična kao tokom utorka.
Iako su pred nama dani i sa padavinama, i dalje će se nastaviti sušni period, uz deficit padavina, jer je potrebna ne samo veća količina padavina, već i dužni niz dana sa padavinama da bi se suša ublažila. Svakako svaka kiša će biti i više nego dobrodošla, s obzirom na veoma lošu situaciju i sa šumski m požarima i vatrom na otvorenom.
Inače, zbog olekivanih pljuskova sa grmljavinom i mogućih nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima. Kako se i dalje očekuju visoke temperature, treba biti oprezan, a zbog visokoh vrednosti UV zračenja, ne treba se izlagati suncu bez adekvatne zaštite.
Još jednom apleujemo da se ne pali vatra na otvorenom, zbog veoma velike opasnosti od šumskih požara i požara na otvorenom i da se ne bacaju opušci van predviđenih mesta za to.
(Telegraf)
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