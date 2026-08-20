RUSIJA POVEĆALA IZVOZ NAFTE U KINU ZA 15%: Peking za sedam meseci platio 38 milijardi dolara

RUSIJA je za prvih sedam meseci 2026. godine isporučila Kini 66,433 miliona tona nafte, što je za 14,9% više nego u istom periodu 2025. godine, proizalazeći iz podataka glavne carinske uprave NR Kine, koje su proučavale RIA Novosti.

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U vrednosnom smislu, kupovina nafte u Rusiji koštala je Kinu 38.178 milijardi dolara, što je 28.8% više nego u istom periodu 2025. godine, kada je NR Kina kupila od Rusije 57,81 milion tona nafte na 29.648 milijardi dolara.

Odvojeno, u julu 2026. godine, Kina je uvezla 9.153 miliona tona nafte iz Rusije za 5.036 milijardi dolara.

Obim isporuka porastao je za 5,2% u odnosu na jul prošle godine, kada je Rusija isporučila Kinu sa 8.704 miliona tona nafte za 4.379 milijardi dolara. Što se tiče troškova, rast je dostigao 15%.

Rusija je dugi niz godina bila glavni snabdevač Kine naftom. Prema zvaničnim statistikama, Kina je 2025. godine od Rusije kupila 100.723 miliona tona nafte, što je za 7.1% manje nego 2024.

(Ria Novosti)