KUĆA, VOĆNJAK I PLODNA NJIVA ZA MANJE OD 20.000 EVRA: Vlasnik na jugu Srbije prodaje ogromno imanje u celini (FOTO)
NA Fejsbuk oglasima je na prodaju oglašeno seosko imanje u Suračevu, na oko 1,5 kilometara od centra Babušnice, koje se prostire na ukupno približno šest hektara.
Kako se navodi u oglasu, prodaje se isključivo kao celina, a vlasništvo je uredno, jedan kroz jedan.
Na imanju se nalazi starija kuća sa velikim placem, dok se u njenom nastavku prostiru voćnjak i velika njiva. Taj deo imanja zauzima oko 85 ari, dok se iznad sela nalazi još približno pet hektara zemlje.
Do imanja vode dva asfaltna puta
Jedna od prednosti lokacije je blizina Babušnice, a prodavac navodi da do imanja vode dva asfaltna puta.
Kuća ima priključak za električnu energiju i gradsku vodu, dok se na imanju nalazi i bunar dubine oko 12 metara, piše u oglasu okačenom na grupi Pirotska pijaca.
Pored stambenog objekta, tu je i nekoliko pomoćnih poljoprivrednih objekata. Ambar je, prema navodima vlasnika, predviđen za rušenje, dok velika plevnja (pomoćni objekat u kojem se čuvaju pleva, seno, slama ili stočna hrana) i štala mogu i dalje da se koriste.
Prodaje se kompletno imanje
Prodaja obuhvata kuću, okućnicu, voćnjak, njivu i zemljište iznad sela, odnosno ukupno oko šest hektara.
Ovakva nekretnina mogla bi da bude interesantna kupcima koji traže veće seosko imanje sa poljoprivrednim zemljištem, posebno zbog blizine Babušnice i postojećih priključaka za struju i vodu.
Prema informacijama iz oglasa, vlasnik nekretnine je jedan kroz jedan, a kompletno imanje prodaje se zajedno i to po ceni od 18.500 evra.
(Blic Biznis)
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