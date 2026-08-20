KUĆA, VOĆNJAK I PLODNA NJIVA ZA MANJE OD 20.000 EVRA: Vlasnik na jugu Srbije prodaje ogromno imanje u celini (FOTO)

NA Fejsbuk oglasima je na prodaju oglašeno seosko imanje u Suračevu, na oko 1,5 kilometara od centra Babušnice, koje se prostire na ukupno približno šest hektara.

Foto: Društvene mreže

Kako se navodi u oglasu, prodaje se isključivo kao celina, a vlasništvo je uredno, jedan kroz jedan.

Na imanju se nalazi starija kuća sa velikim placem, dok se u njenom nastavku prostiru voćnjak i velika njiva. Taj deo imanja zauzima oko 85 ari, dok se iznad sela nalazi još približno pet hektara zemlje.

Foto: Društvene mreže

Do imanja vode dva asfaltna puta

Jedna od prednosti lokacije je blizina Babušnice, a prodavac navodi da do imanja vode dva asfaltna puta.

Kuća ima priključak za električnu energiju i gradsku vodu, dok se na imanju nalazi i bunar dubine oko 12 metara, piše u oglasu okačenom na grupi Pirotska pijaca.

Pored stambenog objekta, tu je i nekoliko pomoćnih poljoprivrednih objekata. Ambar je, prema navodima vlasnika, predviđen za rušenje, dok velika plevnja (pomoćni objekat u kojem se čuvaju pleva, seno, slama ili stočna hrana) i štala mogu i dalje da se koriste.

Prodaje se kompletno imanje

Prodaja obuhvata kuću, okućnicu, voćnjak, njivu i zemljište iznad sela, odnosno ukupno oko šest hektara.

Foto: Društvene mreže

Ovakva nekretnina mogla bi da bude interesantna kupcima koji traže veće seosko imanje sa poljoprivrednim zemljištem, posebno zbog blizine Babušnice i postojećih priključaka za struju i vodu.

Prema informacijama iz oglasa, vlasnik nekretnine je jedan kroz jedan, a kompletno imanje prodaje se zajedno i to po ceni od 18.500 evra.

(Blic Biznis)