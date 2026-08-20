BLOKADERSKI NOVINAR PRIŽELJKUJE NASILJE? Aleksandar Dikić poziva na nastavak pobune (VIDEO)
ALEKSANDAR Dikić je tokom izlaganja govorio o navodnom narušavanju ustavnog poretka, a zatim poručio da pobuna, prema njegovom mišljenju, i dalje traje.
- Ulica je samo motivacioni instrument. Nekako oni kažu, instrument, da se narušio je ustavni poredak. Koji, inače, kao što svi znamo, oni gotovo svakodnevno ruše. Ne, ovo je, kao što ono skandiranje pokazuje, ima nas. Tu smo. Evo za par meseci, dve godine od pada nadstrašnica. Pobuna i dalje traje. Ljudi su i dalje na ulicama. Nezadovoljstvo se ne smiruje - rekao je Dikić.
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Njegove reči usledile su u trenutku kada se ponovo govori o blokaderskim protestima i pokušajima njihovog omasovljavanja.
I ranije izazivao burne reakcije
Ovo nije prvi put da Dikićeve izjave izazivaju pažnju javnosti zbog poruka koje se mogu protumačiti kao pozivanje na nasilje.
Jedan od najdrastičnijih slučajeva zabeležen krajem 2024. godine, kada je Dikić, govoreći o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, pominjao sudbinu nekadašnjeg rumunskog predsednika Nikolaja Čaušeskua.
Te njegove reči tada su protumačene kao pretnja i poziv na nasilje nad predsednikom Srbije, dok sada ponovo u prvi plan stavlja ulicu kao sredstvo političkog pritiska.
(24Sedam)
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