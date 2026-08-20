Politika

BLOKADERKA BI SRBIJU U NATO: Banjac zagovara Alijansu, dok se Vučić bori za mir i našu budućnost! (VIDEO)

Новости онлајн

20. 08. 2026. u 14:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

I ONDA nam isti ti ljudi, posle svih tenzija i podela tokom blokada, objašnjavaju šta je najbolje za Srbiju

БЛОКАДЕРКА БИ СРБИЈУ У НАТО: Бањац заговара Алијансу, док се Вучић бори за мир и нашу будућност! (ВИДЕО)

Printskrin

Jelena Banjac iz Pokreta slobodnih građana otvoreno zagovara ulazak naše zemlje u NATO pakt. 

Za Srbiju je 1999. godina ostala jedno od najtežih i najbolnijih sećanja novije istorije.

Očigledno je da blokaderi ne mare za to, pa je tako blokaderka Jelena Banjac izjavila da sve zemlje na Zapadnom Balkanu treba da budu članice NATO.

- Mogućnost jeste da sve zemlje na Zapadnom Balkanu budu članice NATO pakta i da zajedno sarađujemo.

I onda nam isti ti ljudi, posle svih tenzija i podela tokom blokada, objašnjavaju šta je najbolje za Srbiju.

Narodu koji pamti 1999. godinu ne treba politika koja bi ga uvodila u NATO, niti nova podela društva.

Srbiji trebaju mir, stabilnost i samostalno odlučivanje. Zato je potrebno da Srbija ima vlast kakvu ima danas. Vlast koja čuva državne interese, vodi samostalnu politiku i ne dozvoljava da se odluke o Srbiji donose bilo gde drugde.

Snimak možete pogledati OVDE.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Mučenje
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Mučenje

IŽIVLjAVANjE haškog suda nad generalom Ratkom Mladićem ne posustaje. Čoveka, koji ne može da hoda, govori, jedva guta hranu, koji je teško bolestan i na umoru je i dalje drže pritvorenog u zatvorskoj bolnici u Sheveningenu. Nema dileme da se takvim odlukama predsednika suda Grasijele Santane krše sva moguća generalova ljudska prava.

20. 08. 2026. u 12:23

Politika
Tenis
Fudbal
(NE)MOGUĆA MISIJA ZA PARTIZAN: Izvući pozitivan rezultat protiv Hetafea pred revanš u Beogradu

(NE)MOGUĆA MISIJA ZA PARTIZAN: Izvući pozitivan rezultat protiv Hetafea pred revanš u Beogradu