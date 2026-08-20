BLOKADERKA BI SRBIJU U NATO: Banjac zagovara Alijansu, dok se Vučić bori za mir i našu budućnost! (VIDEO)

I ONDA nam isti ti ljudi, posle svih tenzija i podela tokom blokada, objašnjavaju šta je najbolje za Srbiju

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Jelena Banjac iz Pokreta slobodnih građana otvoreno zagovara ulazak naše zemlje u NATO pakt.

Za Srbiju je 1999. godina ostala jedno od najtežih i najbolnijih sećanja novije istorije.

Očigledno je da blokaderi ne mare za to, pa je tako blokaderka Jelena Banjac izjavila da sve zemlje na Zapadnom Balkanu treba da budu članice NATO.

- Mogućnost jeste da sve zemlje na Zapadnom Balkanu budu članice NATO pakta i da zajedno sarađujemo.

I onda nam isti ti ljudi, posle svih tenzija i podela tokom blokada, objašnjavaju šta je najbolje za Srbiju.

Narodu koji pamti 1999. godinu ne treba politika koja bi ga uvodila u NATO, niti nova podela društva.

Srbiji trebaju mir, stabilnost i samostalno odlučivanje. Zato je potrebno da Srbija ima vlast kakvu ima danas. Vlast koja čuva državne interese, vodi samostalnu politiku i ne dozvoljava da se odluke o Srbiji donose bilo gde drugde.

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