PRVA "BOMBA" RIJERE: Zvezda dovodi učesnika Svetgskog prvenstva!
Crveno-beli poslali ponudu za ubojitog golgetera.
Uprava Zvezde je poslala ponudu Bambi Dijengu, standardnom reprezentativcu Senegala i jednom od najboljih napadača Lige 1 u prethodnoj sezoni.
Vest je lansirao ugledni turski novinar Jagiz Sabondžoglu, koji barata veoma pouzdanim informacijama sa fudbalske pijace.
Doskorašnji napadač Lorijena je bio blizu potpisa za rimski Lacija. Doputovao je na preglede u "večni grad", ali ih nije prošao, zbog problema sa kolenom. Sabončoglu ne navodi detalje ponude srpskog šampiona, ali verovatno bi Dijeng ušao u red plaćenijih fudbalera tima koji je nedavno preuzeo španski stručnjak Albert Rijera.
Dijeng je imao odličnu sezonu u Francuskoj. Reprezentativac Senegala je na 26 utakmica za Lorijen postigao 16 golova i skočila mu je vrednost na tržištu. Pre nebesko plavih, šuškalo se da su za njega zainteresovani engleski Midlzbro i Hal, španski gradski rivali Real Betis, kao i turski Trabzon. Nije nerealno da na Marakani čekaju kraj prelaznog roka, ne bi li doveli Senegalca, kao što su to uradili ne tako davno sa Korejcem Inbom Hvanom, iz Olimpijakosa.
Dijeng je u Evropu došao u Olimpik Marselj, ali se na Velodromu nije snašao, bez značajne minutaže napustio je bivšeg osvajača KEŠ. Ipak, pre tri godine je prodat Lorijenu u transferu vrednom 7.000.000 evropskih novčanica, to mu je bio sjajan potez.
Reprezentativac Senegala bi na Marakanu stigao kao zamena za Bruna Duartea ili Džeja Enema, koji su pred odlascima iz Ljutice Bogdana.
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