VRATI SE I STVARAJ U SRBIJI! Uzmi do 1,8 miliona dinara državne pomoći za svoj posao

MINISTARSTVO privrede raspisalo je, u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije, javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa "Vrati se i stvaraj", namenjenog podršci pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva.

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Za realizaciju programa u 2026. godini opredeljeno je ukupno 70 miliona dinara, a cilj je podrška pokretanju novih i razvoju postojećih privrednih subjekata čiji su osnivači povratnici iz inostranstva.

Povratnikom se, prema uslovima programa, smatra državljanin Srbije koji od 1. januara 2016. godine u najmanje jednom periodu od 24 ili više meseci u kontinuitetu nije pretežno boravio u Srbiji.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre od 1. januara 2020. godine, koja su prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu razvrstana u mikro ili mala pravna lica, kao i društva osnovana od početka 2026. godine.

Na javni poziv mogu da se prijave i preduzetnici registrovani u APR-u od 1. januara 2020. godine. Jedan od ključnih uslova je da preduzetnik, odnosno vlasnik, najmanje 50 odsto udela u privrednom subjektu, bude povratnik iz inostranstva, kao i da firma obavlja jednu od delatnosti predviđenih programom.

Privredni subjekt koji konkuriše mora biti u većinskom privatnom vlasništvu. Pored povratnika, drugi osnivač može biti fizičko ili pravno lice. Ako je drugi osnivač strani državljanin, on mora imati prebivalište u Srbiji, uz ispunjavanje svih ostalih uslova programa.

Bespovratna sredstva namenjena su sufinansiranju nabavke novih ili polovnih mašina i opreme, pod uslovom da polovna oprema nije starija od pet godina, kao i novih vozila neophodnih za obavljanje delatnosti.

Novac se može koristiti i za nabavku nove računarske opreme i softverskih licenci, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za trajna obrtna sredstva koja mogu činiti najviše 20 odsto ukupne vrednosti investicionog ulaganja.

Visina bespovratnih sredstava zavisi od kategorije korisnika. Osnovni iznos je do 40 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,2 miliona dinara.

Povratnici rođeni 1991. godine i kasnije, kao i privredni subjekti koji posluju u lokalnim samoupravama svrstanima u treću ili četvrtu grupu razvijenosti, mogu dobiti do 50 odsto investicije, odnosno najviše 1,5 miliona dinara.

Najveći nivo podrške predviđen je za povratnike rođene 1991. godine i kasnije čiji privredni subjekti posluju u lokalnim samoupravama iz treće ili četvrte grupe razvijenosti. Oni mogu dobiti do 60 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,8 miliona dinara.

Preostali deo investicije korisnici mogu finansirati iz sopstvenih sredstava ili putem kredita Fonda za razvoj Srbije.

Javni poziv otvoren je do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 4. septembra 2026. godine. Zahtevi sa pratećom dokumentacijom podnose se elektronski, preko Portala Fonda za razvoj Srbije.

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