PAD NEMAČKE INDUSTRIJE: Proizvođačke cene u julu porasle najbržim tempom za više od tri godine

PROIZVOĐAČKE cene industrijskih proizvoda u Nemačkoj porasle su u julu za tri odsto međugodišnje, što je najbrži tempo rasta od aprila 2023, pokazali su podaci koje je danas objavio nemački Svezni zavod za statistiku (Destatis).

Foto: Tiago Zegur/Alamy/Profimedia

Najveći uticaj na godišnji rast imali su proizvodi za dalju proizvodnju, čije su cene bile 5,4 odsto više nego godinu dana ranije.

Energija je poskupela 3,8 odsto, dok su investiciona dobra bila skuplja 2,3 odsto, a trajna potrošna dobra dva odsto.

Rast cena energije uglavnom je posledica znatno skupljih naftnih derivata, za 31,4 odsto više nego u julu prošle godine.

Lako lož-ulje poskupelo je 52 odsto, gorivo 29,4 odsto, a sirovi benzin 34,6 odsto, dodaje se u izveštaju.

Posebno su porasle cene proizvođačke cene metala, koje su bile 12,6 odsto više nego godinu dana ranije.

Cene plemenitih metala porasle su 31,8 odsto, bakra 28,7 odsto, a osnovnih hemijskih proizvoda 11,5 odsto.

S druge strane, potrošna dobra pojeftinila su 2,3 odsto, prvenstveno zbog nižih cena hrane, za 4,6 odsto u odnosu na isti mesec lane, navodi Destatis na svojoj veb stranici.

(Tanjug)

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