RADOŠ BAJIĆ GLATKO ODBIO PONUDU BLOKADERA: "Čuvar ikone Svetog Đorđa" otvara Međunarodni filmski festival Niš

Od 25. do 30. avgusta na čuvenoj Letnjoj pozornici u Tvrđavi održava se Međunarodni filmski festival Niš posvećen glumcima, koji organizuju Grad Niš i Niški kulturni centar, a čast da spektakularno otvori ovu manifestaciju pripala je najnovijoj potresnoj drami Radoša Bajića "Čuvar ikone svetog Đorđa".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, dok se sprema crveni tepih, iza kulisa se odigrava pravi triler! Proslavljeni glumac, scenarista i reditelj dobio je ponudu koja je zapalila filmske krugove. Udruženje filmskih glumaca Srbije, koje organizuje paralelni Niški filmski festival pod sloganom "Više od igre", planiralo je da prikazivanjem čak 21 domaćeg filma nadoknadi protekle dve sezone tokom kojih Filmski susreti nisu održavani. U sklopu tog plana, Bajiću je ponuđeno da njegov film bude prikazan samo nekoliko dana kasnije na njihovom festivalu. Radoš Bajić je ovu ponudu, kako saznaju mediji, glatko odbio. Pre nekoliko godina uspeo je da pomiri glumce i da se vrate u Niš, a sada opet imamo dva festivala i podele među umetnicima.

Skupština Udruženja filmskih glumaca Srbije (UFGS) donela je, podsetimo, prošle godine jednoglasnu odluku da neće organizovati tradicionalne 60. Filmske susrete u Nišu zbog, kako su naveli, nestabilne političke situacije u zemlji. Međutim, deo njihovog članstva, s druge strane, nisu imali problem da pruže podršku blokaderima.

Ipak, niška publika nema razloga za brigu – spektakl na Tvrđavi je zagarantovan! Na veliku premijeru stiže Radoš Bajić lično, praćen kompletnom autorskom i glumačkom ekipom filma, pa se na otvaranju očekuje nezapamćena gužva i ovacije. Isto veče u Srbiji dolazi i Žan Klod van Dam.

Na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu publiku očekuje ukupno 26 filmova, među kojima je 12 premijera, a projekcije će biti organizovane na dve lokacije na Letnjoj pozornici i u bioskopu "Vilin grad", navedeno je u saopštenju Grada.

- Tradicionalno usmeren na glumačka ostvarenja, festival ove godine spaja bogatu filmsku baštinu i savremenu produkciju, dajući prepoznatljivom duhu novu energiju. Pored ekskluzivnih inostranih i domaćih premijera, festival će ponuditi i povratak kultnih klasika na veliko platno, susrete sa autorskim i glumačkim ekipama, kao i bogat prateći program – naveli su u saopštenju organizatori.

Za sve one koji ne uspeju da dođu do karata na Tvrđavi, film „Čuvar ikone svetog Đorđa“ odmah nakon Niša ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje! Spremite se, jer od 8. septembra je premijera u Beogradu, a dva dana kasnije i svim bioskopima po Srbiji.

Inspirisana istinitim događajima, priča je smeštena u zabačeno selo Mala Braina na jugu Srbije. Stanoje, ponosni seljak vezan za pradedovsko ognjište na planini Radan, živi sam sa bolesnim ocem, odolevajući pritiscima bande koja pljačka njegovu šumu i preti da mu otme zemlju. Nakon očeve smrti ostaje potpuno sam. Jedne noći, pokušavajući da se odbrani, puca na siluetu u mraku i otkriva da je usmrtio medveda pod zaštitom države, obeleženog dži-pi-es uređajem. Odjednom, čovek koga sistem godinama nije uspeo da zaštiti postaje osumnjičeni koga isti taj sistem progoni. Dok istražuje slučaj, mlada policijska inspektorka Sonja počinje da preispituje granicu između zakona i pravde. Razapeta između dužnosti i savesti, rizikuje sopstvenu karijeru kako bi zaštitila čoveka koji postaje simbol opstanka, dostojanstva i otpora.

U filmu je, pored Radoša Bajića, zapaženu ulogu ostvarila i mlada glumica Miona Marković, kao i Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi.

(Kurir)