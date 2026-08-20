KAKAV ŠOK! Glavni favorit izbačen sa turnira u Sinsinatiju i to kako
SENZACIJA za senzacijom u SAD!
Poslednja u nizu je možda i najveća! Naime, američki teniserer Tomi Pol napravio je veliko iznenađenje na Mastersu u Sinsinatiju i srušio prvog favorita za trofej Aleksandera Zvereva 2-1 (4:6, 7:6 (8:6), 6:4) i plasirao se u četvrtfinale. Pol je na putu do podviga spasao i meč-loptu u taj-brejku drugog seta.
Treba istaći da su vremenske nepogode pravile veliki problem teniserima. Meč je bio prekinut čak 90 minuta zbog kiše, a usledila su i još dva kraća prekida zbog vlažnog terena. Zverev je imao priliku da, posle sigurnog prvog seta, završi posao pri rezultatu 6:5 u taj-brejku, ali je jedan lagan volej poslao u mrežu.
U odlučujućem setu Nemac je poveo 4:2 sa brejkom viška, ali je Pol odmah uzvratio, a zatim napravio i sam jedan brejk za 5:4. U narednom gemu je sigurnim servisom odneo pobedu.
Američkom teniseru je ovo bila treća pobeda nad Zverevom u poslednja četiri međusobna duela, čime je pokazao da nikako ne leži Nemcu.
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