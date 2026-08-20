Fudbal

ZVEZDA IMA BLAGO U SVOJIM REDOVIMA: Fudbaler crveno-belih broj jedan u Evropi

М.М.

20. 08. 2026. u 13:35

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Doduše, ne računajuće igrače iz TOP 5 najjačih liga

ЗВЕЗДА ИМА БЛАГО У СВОЈИМ РЕДОВИМА: Фудбалер црвено-белих број један у Европи

Foto: Facebook/crvenazvezdafk

Prestižni Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je najnoviju listu najboljih mladih centralnih bekova (do 23 godine) u evropskim ligama van "liga petice", a srpski fudbal dobio je veliko priznanje.

Na samom vrhu liste, kao najbolje ocenjeni mladi štoper, nalazi se prvotimac Crvene zvezde Stefan Gudelj. Prema "CIES indeksu", koji se bazira na statističkim podacima, Gudelj je ostvario impresivnih 81.9 poena.

Mladi as crveno-belih iza sebe je ostavio velike talente evropskog fudbala, uključujući drugoplasiranog Aarona Boumana iz amsterdamskog Ajaksa (80.0) i Maltea Frejda Palsona iz švedskog Malmea (79.7).

Da Srbija ne mora da brine za budućnost u defanzivnoj liniji potvrđuje i podatak da se na visokom četvrtom mestu nalazi još jedan igrač iz domaće Superlige. U pitanju je Nemanja Vidojević, defanzivac pančevačkog Železničara, koji sa indeksom 79.1 zauzima poziciju odmah iza vodećeg trija.

Ovo istraživanje obuhvatilo je sve aktuelne prve lige Evrope (izuzev pet najjačih – Engleske, Španije, Italije, Nemačke i Francuske), a visoke pozicije dvojice srpskih fudbalera jasno ukazuju na ogroman potencijal koji poseduju defanzivci stasali u našim školama fudbala.

Na listi deset najboljih nalaze se još i imena poput Tijmena Blokzijla (Groningen), Andreja Đurića (takođe Malme) i Lukasa Kirkegarda (Viborg).

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