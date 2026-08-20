ŠAMPION ITALIJE NAĐEN NA KLUPI U UŽASNOM STANJU, SPASILI GA U POSLEDNJI ČAS: Potresna sudbina Maradoninog prijatelja

Alkohol ga je umalo koštao života

Foto: Printskrin7Youtube/Gli Ascoltabili

Bivši fudbaler Napolija i čovek koji je sa Dijegom Armandom Maradonom pokorio Italiju 1987. godine, Pjetro Puzone, ponovo prolazi kroz životni pakao. Nekadašnji as "azura" pronađen je u kritičnom stanju na jednoj klupi u Aceri, gde je danima ležao pod vrelim suncem, napušten od svih, osim od poroka koji ga godinama uništava.

Puzone (61), koji je sa Napolijem osvojio istorijski Skudeto i Kup Italije, postao je žrtva teške zavisnosti od alkohola. Kako prenose italijanski mediji, aktivista Alesandro Kanavačuolo pokrenuo je apel na društvenim mrežama nakon što je video bivšeg šampiona u stravičnom stanju – sa dubokim ranama na nogama i rukama, potpuno iznemoglog.

- Zahvaljujući brzoj intervenciji hitne pomoći, gradonačelnika D'Erika i socijalnih službi, Puzone je hospitalizovan u klinici "Villa dei Fiori". Njegova situacija je bila zaista ozbiljna. Danima je ležao na klupi na užasnoj vrućini, ne prestajući da pije. Ne znam koliko bi još izdržao. Pokrenuli smo sve zakonske i zdravstvene procese kako bismo mu omogućili oporavak - izjavio je Kanavačuolo.

Puzone je bio više od saigrača Dijegu Maradoni – bio mu je najbliži prijatelj u noćnim provodima Napulja. Dok je "El Pibe" bio najbolji na svetu, Pjetro je bio mladić koji je, prema sopstvenom priznanju, samo želeo zabavu.

- Nisam znao da upravljam talentom, propustio sam svaku priliku. Stalno sam bio vani sa Dijegom. Uz njega si znao kada izlaziš, ali nikada kada se vraćaš kući. Život mi je ispostavio račun – previše popularnosti, lak novac, poroci - priznao je Puzone pre nekoliko meseci za "Gazetu".

Iako je bio poznat po burnom životu, Puzone je bio čovek velikog srca. Upravo je on 1985. godine organizovao čuvenu humanitarnu utakmicu u blatu u Aceri, uprkos zabrani predsednika kluba, kako bi sakupio novac za operaciju bolesnog deteta. Maradona mu tada nije rekao "ne".

Nakon završetka karijere, Puzone je potonuo u beskućništvo. Pre nekoliko godina je već bio na lečenju, a tada je otkrio šta mu je Maradona rekao pred smrt:

- Pre nego što nas je napustio, Dijego mi je rekao nešto o čemu mislim svakog trenutka: "Pjetro, moraš da se spaseš". Ako sam još uvek ovde, to je i zahvaljujući njemu - pričao je tada Puzone.

Ipak, demoni prošlosti su se vratili. Ovoga puta, ruku spasa pružili su mu sugrađani, nadajući se da će nekadašnji heroj Napulja konačno dobiti najvažniju utakmicu – onu za sopstveni život.