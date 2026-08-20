Košarka

"BOMBA" U ASVELU! Dugogodišnji NBA as stigao u Vilerban - spreman za Evroligu

Filip Milošević

20. 08. 2026. u 15:15

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Američki košarkaš Džej Krauder novi je član Asvela, saopštio je danas francuski klub.

БОМБА У АСВЕЛУ! Дугогодишњи НБА ас стигао у Вилербан - спреман за Евролигу

Foto: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia

Krauder (36) je sa Asvelom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.

"Ovaj američki krilni igrač se pridružuje ekipi sa ogromnim iskustvom stečenim na najvišem svetskom nivou. Sa 14 sezona u NBA ligi i više od 900 odigranih utakmica, Džej Krauder donosi jedinstveno iskustvo, snažan karakter, veliku angažovanost u odbrani i napadu, kao i pobednički mentalitet izgrađen tokom godina u nekim od najvećih franšiza američke košarke", navodi se na sajtu Asvela.

Američki košarkaš je prošle sezone nastupao za portorikanski Vakeros de Bajamon i prosečno je beležio 14,1 poen i 5,6 skokova. 

Krauder je tokom karijere igrao još i za Dalas, Boston, Klivlend, Jutu, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento.

Asvel će 24. septembra dočekati Makabi iz Tel Aviva u prvom kolu Evrolige.


 

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