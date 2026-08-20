"BOMBA" U ASVELU! Dugogodišnji NBA as stigao u Vilerban - spreman za Evroligu
Američki košarkaš Džej Krauder novi je član Asvela, saopštio je danas francuski klub.
Krauder (36) je sa Asvelom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.
"Ovaj američki krilni igrač se pridružuje ekipi sa ogromnim iskustvom stečenim na najvišem svetskom nivou. Sa 14 sezona u NBA ligi i više od 900 odigranih utakmica, Džej Krauder donosi jedinstveno iskustvo, snažan karakter, veliku angažovanost u odbrani i napadu, kao i pobednički mentalitet izgrađen tokom godina u nekim od najvećih franšiza američke košarke", navodi se na sajtu Asvela.
Američki košarkaš je prošle sezone nastupao za portorikanski Vakeros de Bajamon i prosečno je beležio 14,1 poen i 5,6 skokova.
Krauder je tokom karijere igrao još i za Dalas, Boston, Klivlend, Jutu, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento.
Asvel će 24. septembra dočekati Makabi iz Tel Aviva u prvom kolu Evrolige.
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