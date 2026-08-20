POTPISAO ZA VELIKANA, PA DOŽIVEO ŠOK OD DEVOJKE: Pogledajte šta mu je uradila na promociji (VIDEO)
Pokušala je da se opravda, ali se snimak vrlo brzo proširio društvenim mrežama
Urugvajski napadač Lućijano Rodrigez doživeo je prilično neprijatan trenutak na dan koji je trebalo da bude jedan od najsrećnijih u njegovoj karijeri. Dok je slavio prelazak u brazilski Kruzeiro, njegova devojka Anto Čavalja ostavila ga je sa "usamljenim usnama" pred stotinama objektiva.
Mladi fudbaler (23) ponosno je pozirao na sceni pored svoje lepše polovine, manekenke koju u domovini zovu "urugvajska Kim Kardašijan". U trenutku kada se Rodrigez nagnuo da je poljubi pred kamerama, Čavalja se naglo okrenula i odšetala sa bine, ostavivši ga da stoji sam.
Na snimku koji je postao viralan i sakupio više miliona pregleda, vidi se kako se osmeh fudbalera momentalno gasi. Vidno zbunjen i postiđen, Rodrigez je rukom prošao kroz kosu pokušavajući da spase što se spasti može, dok je publika ostala u čudu.
Nakon što se vest proširila društvenim mrežama, Anto Čavalja, koju na Instagramu prati preko 170.000 ljudi, morala je da reaguje i objasni incident.
- Kada sam ušla, pozdravila sam ga, ali kada sam odlazila, bila sam veoma nervozna. Momenat me je savladao i samo sam želela da mu ostavim prostor da on bude u centru pažnje. Nije bilo nikakvog nepoštovanja, niti bilo čega sličnog onome što ljudi pokušavaju da predstave – izjavila je manekenka.
Lućijano Rodrigez u Kruzeiro stiže na pozajmicu sa opcijom otkupa za oko 20 miliona evra. Iako je imao nešto slabiju sezonu u Saudijskoj Arabiji (šest golova na 30 mečeva), on je velika nada urugvajskog fudbala, osvajač Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina i standardni reprezentativac.
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