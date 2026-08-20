Fudbal

POTPISAO ZA VELIKANA, PA DOŽIVEO ŠOK OD DEVOJKE: Pogledajte šta mu je uradila na promociji (VIDEO)

М.М.

20. 08. 2026. u 15:18

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Pokušala je da se opravda, ali se snimak vrlo brzo proširio društvenim mrežama

ПОТПИСАО ЗА ВЕЛИКАНА, ПА ДОЖИВЕО ШОК ОД ДЕВОЈКЕ: Погледајте шта му је урадила на промоцији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@infobaenvivo

Urugvajski napadač Lućijano Rodrigez doživeo je prilično neprijatan trenutak na dan koji je trebalo da bude jedan od najsrećnijih u njegovoj karijeri. Dok je slavio prelazak u brazilski Kruzeiro, njegova devojka Anto Čavalja ostavila ga je sa "usamljenim usnama" pred stotinama objektiva.

Mladi fudbaler (23) ponosno je pozirao na sceni pored svoje lepše polovine, manekenke koju u domovini zovu "urugvajska Kim Kardašijan". U trenutku kada se Rodrigez nagnuo da je poljubi pred kamerama, Čavalja se naglo okrenula i odšetala sa bine, ostavivši ga da stoji sam.

Na snimku koji je postao viralan i sakupio više miliona pregleda, vidi se kako se osmeh fudbalera momentalno gasi. Vidno zbunjen i postiđen, Rodrigez je rukom prošao kroz kosu pokušavajući da spase što se spasti može, dok je publika ostala u čudu.

Nakon što se vest proširila društvenim mrežama, Anto Čavalja, koju na Instagramu prati preko 170.000 ljudi, morala je da reaguje i objasni incident.

- Kada sam ušla, pozdravila sam ga, ali kada sam odlazila, bila sam veoma nervozna. Momenat me je savladao i samo sam želela da mu ostavim prostor da on bude u centru pažnje. Nije bilo nikakvog nepoštovanja, niti bilo čega sličnog onome što ljudi pokušavaju da predstave – izjavila je manekenka.

Lućijano Rodrigez u Kruzeiro stiže na pozajmicu sa opcijom otkupa za oko 20 miliona evra. Iako je imao nešto slabiju sezonu u Saudijskoj Arabiji (šest golova na 30 mečeva), on je velika nada urugvajskog fudbala, osvajač Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina i standardni reprezentativac.

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