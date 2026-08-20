POTPISAO ZA VELIKANA, PA DOŽIVEO ŠOK OD DEVOJKE: Pogledajte šta mu je uradila na promociji (VIDEO)

Pokušala je da se opravda, ali se snimak vrlo brzo proširio društvenim mrežama

Foto: Printskrin/@infobaenvivo

Urugvajski napadač Lućijano Rodrigez doživeo je prilično neprijatan trenutak na dan koji je trebalo da bude jedan od najsrećnijih u njegovoj karijeri. Dok je slavio prelazak u brazilski Kruzeiro, njegova devojka Anto Čavalja ostavila ga je sa "usamljenim usnama" pred stotinama objektiva.

Mladi fudbaler (23) ponosno je pozirao na sceni pored svoje lepše polovine, manekenke koju u domovini zovu "urugvajska Kim Kardašijan". U trenutku kada se Rodrigez nagnuo da je poljubi pred kamerama, Čavalja se naglo okrenula i odšetala sa bine, ostavivši ga da stoji sam.

Na snimku koji je postao viralan i sakupio više miliona pregleda, vidi se kako se osmeh fudbalera momentalno gasi. Vidno zbunjen i postiđen, Rodrigez je rukom prošao kroz kosu pokušavajući da spase što se spasti može, dok je publika ostala u čudu.

Nakon što se vest proširila društvenim mrežama, Anto Čavalja, koju na Instagramu prati preko 170.000 ljudi, morala je da reaguje i objasni incident.

🟠 EL INCÓMODO MOMENTO DE UN FUTBOLISTA URUGUAYO QUE SE HIZO VIRAL



Luciano Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Cruzeiro e invitó a su pareja a la foto oficial, pero un inesperado gesto durante el saludo generó memes y repercusión en redes sociales. pic.twitter.com/BiQiaWdSw7 — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 11, 2026

- Kada sam ušla, pozdravila sam ga, ali kada sam odlazila, bila sam veoma nervozna. Momenat me je savladao i samo sam želela da mu ostavim prostor da on bude u centru pažnje. Nije bilo nikakvog nepoštovanja, niti bilo čega sličnog onome što ljudi pokušavaju da predstave – izjavila je manekenka.

Lućijano Rodrigez u Kruzeiro stiže na pozajmicu sa opcijom otkupa za oko 20 miliona evra. Iako je imao nešto slabiju sezonu u Saudijskoj Arabiji (šest golova na 30 mečeva), on je velika nada urugvajskog fudbala, osvajač Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina i standardni reprezentativac.