SABALENKA NA UDARU NAVIJAČA ZBOG JEDNE STVARI: Prva teniserka sveta im žestoko odgovorila i spustila ih na zemlju

Nije želela da ćuti

Foto: Instagram/arynasabalenka

Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, našla se na meti žestokih kritika svojih navijača koji smatraju da je Beloruskinja fokus sa terena potpuno prebacila na društvene mreže i marketing.

Iako je aktuelna šampionka Ju-Es Opena sezonu započela dominantno, osvojivši "Sanšajn dabl" (Indijan Vels i Majami) i igrajući finale Australijan opena, usledio je nagli pad forme. Rane eliminacije na Rolan Garosu, Vimbldonu, a nedavno i u trećem kolu Montreala, upalile su alarm kod njenih pristalica.

Dok rezultati izostaju, Sabalenka je nikad aktivnija na Instagramu i TikToku. Snimci sa letovanja u Grčkoj, modne kampanje za "Guči", saradnje sa luksuznim brendovima nakita i naslovnica magazina "TIME", izazvali su lavinu negativnih komentara.

"Molim te, više tenisa, a manje telefona", "Previše distrakcija nakitom i modom, fokusiraj se na sport ili odustani", "Ostavi reket i idi pleši na TikToku" - samo su neke od poruka koje su dočekale Beloruskinju na mrežama.

Situacija po Sabalenku je utoliko teža jer joj je ugrožena liderska pozicija na WTA listi. Kazahstanka Elena Ribakina trenutno zaostaje samo 345 bodova. Ukoliko Ribakina trijumfuje u Sinsinatiju, mogla bi da svrgne Arinu sa trona već ove nedelje.

Dodatan pritisak stvara i predstojeći Ju-Es Open, gde Sabalenka brani titulu i ogroman broj poena, dok Ribakina ima priliku da napravi veliki skok jer je prošle godine ispala već u osmini finala.

Sabalenka nije ostala dužna kritičarima. U razgovoru za "TIME", objasnila je da su joj društvene mreže i ples zapravo ventil za očuvanje mentalnog zdravlja.

- Kada snimam te snimke, bar na tih 30-40 minuta zaboravim na sve ostalo. To je moj mali beg od pritiska - izjavila je prva teniserka sveta, a potom se direktno obratila "hejterima":

- Ponekad uđem na profile tih ljudi koji me kritikuju i vidim koliko su im 'savršeni' životi. Druže, prvo sredi svoje s***e pre nego što kreneš da se mešaš u tuđe živote.

Inače, Sababalenka je sa 6:1, 6:3 savladala Kineskinju Vang prethodne noći.