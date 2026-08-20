SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)
SEDAM osoba, uključujući pet državljana Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je kada se helikopter sa turistima na safariju srušio u udaljenom delu severne Kenije.
U letelici su bili pilot i šest putnika, preneo je CBS.
Helikopter Eurocopter EC130 B4 srušio se u 9.13 časova dok je leteo iz rezervata Loisaba ka području reke Evaso Njiro u okrugu Samburu, saopštila je Kenijska uprava civilnog vazduhoplovstva.
Nesreća se dogodila u neravnom području u podnožju planine Ololokve, a istraga je u toku.
Među poginulima je bio Hose Alberto Suarez, predsednik i generalni direktor nekoliko televizijskih stanica Telemunda, kao i poznati ugostitelj iz Majamija.
U nesreći su poginuli i šef obaveštajne službe Ekvadora Mikele Sensi-Kontugi i njegova supruga.
Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Lejdi Lori Helikopters i obavljao je čarter let za turističku agenciju "&Beyond".
Kenijski Crveni krst saopštio je da su spasilačke ekipe imale otežan pristup mestu nesreće zbog nepristupačnog terena i požara koji je izbio na mestu pada.
(b92)
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