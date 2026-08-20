Svet

SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)

V.N.

20. 08. 2026. u 09:09

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SEDAM osoba, uključujući pet državljana Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je kada se helikopter sa turistima na safariju srušio u udaljenom delu severne Kenije.

СЕДМОРО МРТВИХ У ПАДУ ХЕЛИКОПТЕРА! Међу погинулима и кључни обавештајац (ВИДЕО)

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

U letelici su bili pilot i šest putnika, preneo je CBS.

Helikopter Eurocopter EC130 B4 srušio se u 9.13 časova dok je leteo iz rezervata Loisaba ka području reke Evaso Njiro u okrugu Samburu, saopštila je Kenijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Nesreća se dogodila u neravnom području u podnožju planine Ololokve, a istraga je u toku.

Među poginulima je bio Hose Alberto Suarez, predsednik i generalni direktor nekoliko televizijskih stanica Telemunda, kao i poznati ugostitelj iz Majamija.

U nesreći su poginuli i šef obaveštajne službe Ekvadora Mikele Sensi-Kontugi i njegova supruga.

Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Lejdi Lori Helikopters i obavljao je čarter let za turističku agenciju "&Beyond".

Kenijski Crveni krst saopštio je da su spasilačke ekipe imale otežan pristup mestu nesreće zbog nepristupačnog terena i požara koji je izbio na mestu pada.

(b92)

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