SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)

SEDAM osoba, uključujući pet državljana Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je kada se helikopter sa turistima na safariju srušio u udaljenom delu severne Kenije.

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U letelici su bili pilot i šest putnika, preneo je CBS.

Helikopter Eurocopter EC130 B4 srušio se u 9.13 časova dok je leteo iz rezervata Loisaba ka području reke Evaso Njiro u okrugu Samburu, saopštila je Kenijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Nesreća se dogodila u neravnom području u podnožju planine Ololokve, a istraga je u toku.

🇺🇸🇰🇪 Four Americans are among seven people killed in a helicopter crash in Kenya.



It went down near Mount Ololokwe in northern Kenya this morning with six passengers and a pilot onboard.



Getting to the crash site wasn’t easy either. Rescue teams had to deal with rough terrain… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2026

Među poginulima je bio Hose Alberto Suarez, predsednik i generalni direktor nekoliko televizijskih stanica Telemunda, kao i poznati ugostitelj iz Majamija.

U nesreći su poginuli i šef obaveštajne službe Ekvadora Mikele Sensi-Kontugi i njegova supruga.

Hoy, miércoles 19 de agosto, alrededor de las 9:13, un helicóptero turístico Eurocopter EC130 B4 con matrícula 5Y-GYM, operado por "Lady Lori Kenya" en un vuelo charter de safari panorámico, se estrelló e incendió al pie del monte Ololokwe cerca de Kirish, en el condado de… pic.twitter.com/zQAPMCvHSv — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 19, 2026

Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Lejdi Lori Helikopters i obavljao je čarter let za turističku agenciju "&Beyond".

Kenijski Crveni krst saopštio je da su spasilačke ekipe imale otežan pristup mestu nesreće zbog nepristupačnog terena i požara koji je izbio na mestu pada.

(b92)