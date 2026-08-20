Ekonomija

EU PRED ENERGETSKIM IZAZOVOM: Toplotni talasi i nizak vodostaj donose napete nedelje za snabdevanje strujom

V.N.

20. 08. 2026. u 08:15

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SITUACIJA sa snabdevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih nedelja zbog posledica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.

ЕУ ПРЕД ЕНЕРГЕТСКИМ ИЗАЗОВОМ: Топлотни таласи и низак водостај доносе напете недеље за снабдевање струјом

Foto: Unsplash/Fré Sonneveld fresonneveld

 - Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi - napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X, a preneo Rojters.

On je naveo da je bezbednost snabdevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim nedeljama.

Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnijeg korišćenja klima-uređaja, dok nizak vodostaj reka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju električne energije.

Poseban pritisak očekuje se u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su poslednjih nedelja zabeležene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi. Jorgensen je istakao da, uprkos trenutnim izazovima, ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja električnom energijom u EU.

(Tanjug)

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