EU PRED ENERGETSKIM IZAZOVOM: Toplotni talasi i nizak vodostaj donose napete nedelje za snabdevanje strujom
SITUACIJA sa snabdevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih nedelja zbog posledica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.
- Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi - napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X, a preneo Rojters.
On je naveo da je bezbednost snabdevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim nedeljama.
Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnijeg korišćenja klima-uređaja, dok nizak vodostaj reka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju električne energije.
Poseban pritisak očekuje se u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su poslednjih nedelja zabeležene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi. Jorgensen je istakao da, uprkos trenutnim izazovima, ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja električnom energijom u EU.
(Tanjug)
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