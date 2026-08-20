DOK SE ĐOKIĆ BAVI POLITIKOM, UNIVERZITET PADA: Antić oštro prozvao rektora! (VIDEO)

PAD Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi ponovo je otvorio pitanje stanja na najvažnijoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji.

Foto: Printskrin 24 Sedam

Dok se govori o rezultatima i položaju univerziteta, sve više pažnje privlače i političke ambicije pojedinih ljudi iz akademske zajednice.

Ono što je jasno, a to je da je Vladan Đokić uspeo u svojoj misiji.

Univerzitet u Beogradu danas beleži ozbiljan pad na Šangajskoj listi. Za to vreme, rektor se sve više bavi politikom i pričom o političkoj fotelji, umesto da se bavi onim zbog čega je izabran - Univerzitetom.

O tome je govorio i profesor Čedomir Antić.

- Mi danas imamo pojedine dekane i rektore koji žele da uđu u visoku politiku. Videli smo dekanku Fakulteta političkih nauka koja govori o tome kako treba voditi državu. Na jednom je skupu rekla, doduše zatvorenom, da su oni školovani da vode državu.

Kada se akademija pretvori u poligon za političke ambicije, ceh na kraju plaćaju studenti, profesori i čitav univerzitet.

Video možete pogledati klikom OVDE!

(24Sedam)

BONUS VIDEO