Fudbal

DA LI JE OVO MOGUĆE? Navijač uleteo s tribine i brutalno uklizao fudbaleru crno-belih! Nezapamćena scena (VIDEO)

Новости онлине/С.С.

20. 08. 2026. u 14:10

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Snimak ekspresno postao viralan na društvenim mrežama, posle starta nad prvotimcem Juventusa.

ДА ЛИ ЈЕ ОВО МОГУЋЕ? Навијач улетео с трибине и брутално уклизао фудбалеру црно-белих! Незапамћена сцена (ВИДЕО)

Photo: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / IPA / Profimedia

Nezapamćena scena viđena je tokom prijateljske utakmice Juventusa u sklopu priprema za novu sezonu.

Da zlo bude veće po italijanskog giganta, "stara dama" bi u narednu sezonu mogla da uđe bez standardnog štopera Federika Gatija. Razlog je bizarna povreda, koju do sada nismo imali priliku da vidimo na mečevima. 

Naime, iskusnog defanzivca nije povredio protivnički igrač, već navijač bjanko-nera, jer je u naletu preskočio tribine ušao na teren i brutalno uklizao Gatiju, napravivši prekršaj za direktno isključenje!

Tradicionalna prijateljska utakmica između prvog tima Juventusa i njihove mlade ekipe "Nekst Gen", trebala je da bude praznik za sve navijače tima iz Torina. Ipak, po završetku susreta usledio je opšti haos, kada je veliki broj navijača utrčao na travnjak sa željom da dođe do svojih idola i ulovi koji deo opreme.

Dok je većina igrača uspela na vreme da pobegne ka svlačionicama, štoper Federiko Gati ostao je okružen na terenu.

U tom trenutku dogodio se neviđeni incident - jedan navijač potrčao je ka Gatiju, ali je izgubio ravnotežu, proklizao i s leđa snažno, punim naletom, ušao u italijanskog reprezentativca, direktno u zglob!

Udarac je na snimcima izgledao izuzetno grubo, a Gati je posle proklizavanja navijača ostao u bolovima da leži na travi. Istina, u prvom trenutku niko nije pomišljao na ozbiljan problem, italijanski mediji navode da Federiko posle incidenta nije trenirao sa ostatkom ekipe. Zbog problema sa skočnim zglobom morao je da radi po posebnom, individualnom režimu, pa je njegovo učešće u prvoj rundi nove sezone Serije A veoma dovedeno u pitanje.

Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

"Gazeta delo Sport" navodi da je situacija zabrinjavajuća i da bi Juventus gotovo sigurno mogao da ostane bez važnog odbrambenog aduta na samom otvaranju prvenstva, "Skaj Sport Italija" prenosi vedrije vesti po kojima povreda ne bi trebala da ostavi duže posledice, pa Gati još nije u potpunosti otpao za premijeru u gostima protiv Frozinonea, debitanta u elitnom rangu.

Taj meč je na programu u nedelju, 23. avgusta, od 18 časova i 30 minuta.

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