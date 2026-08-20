Tenis

SENZACIJA! Ispala najbolja na svetu, ali to nije najgora vest za Arinu Sabalenku

М.П.

20. 08. 2026. u 08:17

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Beloruska teniserka Arina Sabalenka eliminisana je sa turnira u Sinsinatiju i prvo mesto joj je ugroženo.

СЕНЗАЦИЈА! Испала најбоља на свету, али то није најгора вест за Арину Сабаленку

Foto: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Najbolja teniserka sveta može lako da izgubi ovo laskavo priznanje nakon što je eliminisana u osmini finala WTA turnira serije 1000 u Sinsinatiju od strane Sare Bejlek.

Češka teniserka, 35. igračica planete, savladala je Beloruskinju sa 2-0 u setovima, rezultatom 7:6, 6:4.

Meč je trajao sat vremena i 55 minuta i Bejlek će igrati protiv Medison Kiz.

Ovaj poraz Arine Sabalenke otvorio je put Jeleni Ribakini koja bi plasmanom u finale Sinsinatija i zvanično preuzela prvo mesto na WTA listi i postala najbolja svetska teniserka.

Ona će u četvrtfinalu igrati sa nekadašnjom prvom igračicom, Igom Švjontek.

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