SENZACIJA! Ispala najbolja na svetu, ali to nije najgora vest za Arinu Sabalenku
Beloruska teniserka Arina Sabalenka eliminisana je sa turnira u Sinsinatiju i prvo mesto joj je ugroženo.
Najbolja teniserka sveta može lako da izgubi ovo laskavo priznanje nakon što je eliminisana u osmini finala WTA turnira serije 1000 u Sinsinatiju od strane Sare Bejlek.
Češka teniserka, 35. igračica planete, savladala je Beloruskinju sa 2-0 u setovima, rezultatom 7:6, 6:4.
Meč je trajao sat vremena i 55 minuta i Bejlek će igrati protiv Medison Kiz.
Ovaj poraz Arine Sabalenke otvorio je put Jeleni Ribakini koja bi plasmanom u finale Sinsinatija i zvanično preuzela prvo mesto na WTA listi i postala najbolja svetska teniserka.
Ona će u četvrtfinalu igrati sa nekadašnjom prvom igračicom, Igom Švjontek.
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