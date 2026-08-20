ŠOLAK UŽIVA NA JAHTI, A BLOKADERE HUŠKA DA MALTRETIRAJU SRBIJU: Prodao medije, uzeo novac, pa diriguje iz Hrvatske

ŠOLAK je prodao poslovnu imovinu i uzeo novac, ali preko opozicionih medija nastavlja da pruža podršku blokaderima koji maltretiraju građane.

Foto: Printskrin

Dok blokaderi zatvaraju ulice, ugrožavaju svakodnevni život građana i pokušavaju da Srbiju drže u neprekidnoj političkoj krizi, Dragan Šolak uživa na hrvatskom primorju. Medije je prodao, novac stavio u džep, ali se političkog uticaja očigledno nije odrekao.

Dragan Šolak ponovo je daleko od Srbije i posledica politike koju njegovi medijski puleni svakodnevno promovišu.

Dok blokaderi zagorčavaju život većinskom delu srpskog naroda, luksuzna Šolakova jahta „Tirea“ uplovila je u riječku luku. Reč je o plovilu dugom gotovo 50 metara, čiju vrednost hrvatski mediji procenjuju na oko 70 miliona evra.

Na jednoj strani su građani Srbije svakodnevno trpe blokaderski teror - na drugoj je Šolak — more, luksuz, posada i život daleko od problema koje njegova političko-medijska mašinerija proizvodi u Srbiji.

Prodao poslovno carstvo, ali nije ugasio mašineriju

Šolak je svoj deo poslovnog carstva pretvorio u ogroman novac. SBB je dobio novog vlasnika, promenjena je vlasnička struktura medija, a nekadašnji gazda prividno se povukao iz prvog plana.

Međutim, prodaja medija ne znači da je nestao i uticaj koji je godinama novcima gradio.

Naprotiv, televizije i portali izrasli pod Šolakovim okriljem nastavili su da deluju po dobro poznatom političkom obrascu: svaki, i najmanji blokaderski skup dobija maksimalnu pažnju, svaki incident se predstavlja iz ugla demonstranata, a maltretiranje građana svodi se na navodnu „borbu za slobodu“.

Formalno je izašao iz vlasništva, ali je iza njega ostala čitava medijska infrastruktura — urednici, novinari, politički komentatori i opozicioni aktivisti koji nastavljaju da brane isti projekat.

Šolak je, slikovito rečeno, prodao zgradu, ali je u njoj ostavio svoju političku posadu.

Huškanje iz luksuza, posledice ostavljene narodu

U tome se vidi sav cinizam ove operacije.

Šolak ne stoji na blokiranoj raskrsnici. Njega policija ne legitimiše, ne kasni na posao i ne provodi sate zarobljen u saobraćaju. Kada blokade počnu da guše gradove, on može da ih posmatra sa bezbedne udaljenosti — sa palube luksuzne jahte na hrvatskom primorju.

Ali njegovi opozicioni mediji nastavljaju da blokaderima daju politički vetar u leđa.

Danima se proizvodi atmosfera pobune, podgrevaju podele i stvara slika Srbije pred navodnim slomom. Blokaderi se predstavljaju kao glas celog naroda, iako najveći teret njihovih akcija podnose upravo obični građani koji sa političkim ciljevima organizatora nemaju ništa.

To je Šolakov dobro poznati model: medijima podizati temperaturu u Srbiji, blokaderima pružati podršku i prostor, uzeti za to ogroman novac, a zatim se skloniti dovoljno daleko da posledice ne mogu da dopru do njega.

Novac je njegov, blokade su namenjene Srbiji

Prodajom SBB-a i drugih delova United Grupe završena je jedna velika poslovna operacija. Vlasnici su unovčili imovinu, a Šolak je kao jedan od akcionara dobio pripadajući deo. Tačnije dve i po milijarde evra!

Za Šolaka je to bio uspešan izlazak iz biznisa. Dok narod ispašta zbog nahuškane manjine, milijarder broji profit na Jadranu.

Gazda se promenio, politički zadatak nije

Vlasnički papiri mogu da se promene preko noći, ali uređivačke strukture i političke veze građene godinama ne nestaju jednim potpisom.

Zato Šolakov uticaj ne treba meriti samo brojem akcija koje danas formalno poseduje. Njegova stvarna moć nalazi se u mreži ljudi, medija i političkih interesa koje je godinama masno plaćao. Iako je te ljude zapravo prodao, ta mreža nastavlja da podstiče blokadersku politiku i uverava njene učesnike da imaju podršku većine Srbije.

Nemaju je.

Većina Srbije želi da radi, napreduje, živi i kreće se slobodno. Ne želi da joj politička plaćenička manjina zatvara ulice i određuje kada može da stigne na posao, u bolnicu ili po svoje dete.

Ali toj većini Šolakovi medijski naslednici svakodnevno poručuju da mora da trpi jer blokaderi navodno vode „istorijsku borbu“.

Za njega hrvatsko more, za građane srpske barikade

Slika „Tiree“ u riječkoj luci govori više od hiljadu saopštenja.

Dok Šolak uživa na palubi jahte vredne milione, mediji koje je godinama gradio i oblikovao nastavljaju da huškaju blokadere da zaustavljaju Srbiju, zatvaraju ulice i zagorčavaju život njenim građanima. Poslovnu imovinu je prodao, svoj deo novca uzeo, a političku mašineriju ostavio da radi punom snagom.

Njemu su pripali milioni, more i jahta. Građanima Srbije namenjeni su zastoji, barikade i svakodnevni haos.

Zato je pitanje jednostavno i više se ne može izbegavati: Za čiji račun blokaderi zaustavljaju Srbiju?

(24SEDAM)