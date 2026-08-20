KNEŽEVIĆ DOKRAJČIO KARIJERU PREMIJERA CG: Vojniče Spajiću, voljno!
LIDER Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević obznanio je danas tri dokumenta koji ukazuju da je aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije sa prebivalištem na beogradskoj Opštini Zvezdara.
- Crni Milojko, taj o kome ti govoriš je moj prijatelj, a ne nalogodavac. Ali ja to tebi ne mogu da objasnim jer nemaš prijatelje, već samo nalogodavce. Zato druge ljude gledaš kroz sebe i misliš da svi poput tebe imaju nalogodavce u u Zagrebu, Prištini, Briselu. Više ni sam ne znaš koliko naloga dnevno primaš, ali znaš da stalno napadaš Srbiju i da želiš najgore odnose s našom najbratskijom državom. Nekad si bio za žaljenje, sad si samo za prezir. Vojniče Spajiću, voljno! - oglasio se naknadno Knežević na Iksu.
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