"NEĆU ĆUTATI O ONIMA KOJI PRETE UBIJANJEM I NASILJEM" Oštar odgovor Ane Brnabić blokaderskoj organizaciji (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila organizaciji CRTA na svom X nalogu, nakon što je ta organizacija osudila njene ranije navode o "spiskovima ljudi koje će sutra streljati", poručivši da javnost ne uznemirava samo pominjanje takvih pretnji, već pre svega oni koji ih iznose i pozivaju na nasilje.

Foto: Printskrin Pink TV

- CRTA ponovo briljira. Nije im zastrašivanje građana kada predstavnici tzv. Studentske liste i politički akteri koji ih bezuslovno podržavaju, najotvorenije pozivaju na nasilje, eksplicitno govore da će biti mrtvih, prete ubijanjem, šišanjem, jurenjem, prekim sudovima… Ali je puko ponavljanje tih reči, javno izgovorenih, uznemiravanje javnosti.

Ne, gospodo iz @CRTArs koji ste i sami pravili i objavljivali spiskove, javnost uznemiravaju ti spiskovi i te pretnje, a ne mi koji se ne plašimo o tome da pričamo. I nastaviću da pričam o tome, jer ću se uvek boriti protiv ljudi koji bi nekog da jure, ubiju, šišaju i kojima je to jedini politički program- navela je Brnabić.

CRTA ponovo briljira. Nije im zastrašivanje građana kada predstavnici tzv. Studentske liste i politički akteri koji ih bezuslovno podržavaju, najotvorenije pozivaju na nasilje, eksplicitno govore da će biti mrtvih, prete ubijanjem, šišanjem, jurenjem, prekim sudovima… Ali je… https://t.co/BbZN4CSoi0 pic.twitter.com/Rks5CWaeHq — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 20, 2026