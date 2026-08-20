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VOLODIMIR Z. UHAPŠEN U PULI: Snimao film o sabotaži Severnog toka

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20. 08. 2026. u 18:09

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UKRAJINSKI državljanin Volodimir Z. koji je osumnjičen da je učestvovao u eksploziji rusko-nemačkog gasovoda Severni tok, uhapšen je u hrvatskom primorskom gradu Pula tokom snimanja holivudskog filma o sabotaži na Severnom toku, u kome glume i američki glumci Šon Pen i Edrijan Brodi.

ВОЛОДИМИР З. УХАПШЕН У ПУЛИ: Снимао филм о саботажи Северног тока

ABACA / Abaca Press / Profimedia

Snimanje novog fiktivnog političkog trilera "Ostrvo zmija" sa holivudskim zvezdama počelo je u Hrvatskoj početkom avgusta, u režiji američkog reditelja Daga Limana, koji je poznat po filmovima kao što je "Bornov identitet", prenosi nemački portal Lto. 

Film, u kome je glumio uhapšeni ukrajinski državljanin, inspirisan je događajima oko eksplozije gasovoda Severni tok kod nemačke obale 2022. godine, a prema nezvaničnim informacijama, njegovi junaci su tajni tim ukrajinskih ronilaca koji kreću u opasnu podvodnu misiju, dok tenzije između Rusije i Ukrajine eskaliraju.

Volodimir Z. je u Hrvatskoj uhapšen iz trećeg pokušaja, na osnovu evropskog naloga za hapšenje.

Prvi put, nemački istražitelji su pokušali da uhapse Volodimira Z. u Poljskoj, gde je tada živeo, koristeći isti nalog za hapšenje u leto 2024. godine, ali je on uoči hapšenja pobegao preko granice u Ukrajinu. 

Kako je tada objavio Špigel, ukrajinski ronilac je prešao granicu i otišao u svoju zemlju u automobilu ukrajinskog vojnog atašea u Varšavi. 

U jesen 2025. godine je poljska policija uhapsila Volodimira Z. u oblasti Varšave ali njegova ekstradicija Nemačkoj ponovo nije uspela, nakon što je poljski sud počeo suštinski da ispituje slučaj, i zaključio je da gasovodi predstavljaju legitimnu vojnu metu u kontekstu oružanog sukoba.

Volodimir Z. je u Hrvatskoj uhapšen juče po evropskoj poternici iz leta 2024. godine, u kojoj se on tereti za izazivanje eksplozije, protivustavnu sabotažu i uništavanje zgrada.

Savezni tužioci optužuju Volodimira Z. ukrajinskog državljanina i obučenog ronioca, da je pripadao šestočlanoj grupi koju je predvodio Serhije K. 

Za ovu grupu se tvrdi da je postavila eksploziv na gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2, u blizini ostrva Bornholm u septembru 2022. godine. 

Navodno je grupa koristila jedrilicu, kojom je isplovila iz Rostoka, da bi stigla do podvodnih gasovoda.

Jedrilica je navodno bila iznajmljena od nemačke kompanije, uz falsifikovana lična dokumenta i posrednike. 

Eksplozivne naprave su detonirale 26. septembra 2022. godine na dubini od oko 80 metara, i izazvale su ozbiljnu štetu na oba gasovoda.

Volodimir Z. će biti izveden pred istražnog sudiju Saveznog suda pravde nakon ekstradicije iz Hrvatske, navodi se u saopštenju za javnost. 

On je u prošlosti javno negirao bilo kakvu umešanost u izazivanje eksplozija na gasovodu Severni tok.

Tačan identitet onih koji su naredili dizanje u vazduh Severnog toka kod nemačke obale 2022. godine ostaje nepoznat. 

(Tanjug)

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