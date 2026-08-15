NOVA PRAVILA EU ZA PAKOVANJE ROBE: Manje večne hemije u kutijama za hranu

KUTIJA za burger, pekarski papir ili posuda za hranu za poneti, ubudućeće morati da prođu stroža pravila ako proizvod u njima stiže do kupca uEvropskoj uniji. Nova pravila o ambalaži i otpadu počela su da važe 12. avgusta, a odnose se i na kompanije iz Srbije koje svoju robu plasirajuna tržište EU.

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Posebna pažnja usmerena je na PFAS, takozvane večne hemikalije, koje se koriste da bi ambalaža bila otporna na vodu, masnoću i mrlje. Njih evropska pravila sada strogo ograničavaju u ambalaži koja dolazi u kontakt sa hranom. Nova uredba, za razliku od dosadašnje direktive koja se primenjivala od 1994, važi neposredno i na isti način u svim državama članicama EU.

- Takva ambalaža ne sme se stavljati na tržište ukoliko sadrži PFAS u koncentraciji jednakoj ili višoj od 25 ppb za pojedinačnu ciljano analiziranu PFAS supstancu, 250 ppb za zbir ciljanih PFAS supstanci, odnosno 50 ppm za ukupne PFAS prema uslovima utvrđenim uredbom - napomenuto je u Uredbi.

Prazan prostor OD 1. januara 2030. počinju i ograničenja za pojedine formate ambalaže, dok će za grupno, transportno i pakovanje za e-trgovinu maksimalni dozvoljeni udeo praznog prostora biti 50 odsto i to od 2030. Za prodajnu ambalažu obaveza svođenja praznog prostora na neophodni minimum počinje ranije - do februara 2028.

Usklađenost sa pravilima moraju da obezbede proizvođači, uvoznici i drugi učesnici u lancu snabdevanja. Evropska komisija je dodatno pojasnila da nema prelaznog perioda za zalihe proizvedene pre 12. avgusta 2026. ako se tek nakon tog datuma prvi put stavljaju na tržište EU. Ambalaža koja je već bila stavljena na tržište pre tog roka može ostati u prometu.

Zbog ovog pravila prehrambena i industrija pića biće među sektorima koji će promene osetiti najbrže, a naročito kompanije koje koriste papirnu, kartonsku ili drugu ambalažu tretiranu hemijskim supstancama radi otpornosti na masnoću i vlagu. Uredba će pogoditi i sve koji robu prodaju potrošačima u EU preko sopstvenih sajtova ili prodavnica, jer se odredbe o minimizaciji ambalaže i praznom prostoru odnose i na transportnu ambalažu.

Jedna od ključnih promena je obaveza proizvođača da pre stavljanja ambalaže na tržište sprovede postupak ocene usaglašenosti i pripremi odgovarajuću tehničku dokumentaciju.Kada se dokaže ispunjenost propisanih zahteva, izrađuje se EU deklaracija o usaglašenosti za svaki tip ambalaže. Dokumentacija mora omogućiti identifikaciju i sledljivost ambalaže, a deklaracija i tehnički podaci čuvaju se pet godina za jednokratnu, odnosno deset godina za višekratnu ambalažu.