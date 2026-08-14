Ekonomija

PROBLEMI: EU ne zna ko će vratiti ukrajinski kredit

Novosti online

14. 08. 2026. u 20:20

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EVROPSKA unija ne zna ko će na kraju vratiti ukrajinski zajam od 90 milijardi evra, prema pisanju Berliner Cajtnuga.

ПРОБЛЕМИ: ЕУ не зна ко ће вратити украјински кредит

Foto: Depositphotos / natanaelginting

- Jasno je da Evropska komisija čak ni ne zna koliko države članice EU treba da plate za kredit Ukrajini - rekao je poslanik Evropskog parlamenta Fabio De Masi.

Ranije je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik napomenuo da Vladimir Zelenski plaća zapadnim sponzorima zajam od 90 milijardi evra svojim jedinim resursom - ukrajinskim stanovništvom.

(alo.rs)

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