NAJNOVIJI PODACI: Pala vrednost bitkoina

VREDNOST bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,76 odsto na 54.164,23 evra.

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Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 17,64 milijardi evra, što je niska vrednost koja je manja nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin danas se nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", isto kao juče.

Vrednost itirijuma pala je za 1,11 odsto na 1.618,35 evra, a bajnens koina za 1,04 odsto na 522,22 evra.

(Tanjug)