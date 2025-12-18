Ekonomija

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata nezaposlenim licima

Branka Borisavljević

18. 12. 2025. u 15:19

REDOVNA novčana naknada za nezaposlena lica za novembar mesec biće isplaćena u petak 19. decembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti na računima u subotu, 20. decembra, saopštila je Nacionaln služba za zapošljavanje.

Foto: Profimedia

Korisnici će novac moći d apodignu na šelterima Banke Poštanska štedionica.

