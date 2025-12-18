"AKO SKAČEMO IZ AVIONA, SKAČEMO SVI" Belgijski premijer upozorava na rizike korišćenja zamrznute ruske imovine

CELA Evropska unija mora da snosi sve finansijske rizike, jer iznosi odšteta na sudovima mogu daleko prevazići vrednost zamrznutih ruskih sredstava, izjavio je premijer Belgije Bart de Vever, govoreći o mogućim posledicama konfiskacije ruskih sredstava.

Foto: Profimedia

- Zato Belgija nastavlja da zahteva da cela Evropska unija, a ne samo Belgija, preuzme potpunu finansijsku odgovornost za sve rizike koji i dalje ostaju nepoznati. Odštete po takvim slučajevima često nadmašuju osnovni iznos zbog značajnih dodatnih troškova, kao što su sudski troškovi, dug po kamatama ili nadoknada štete - rekao je belgijski premijer.

On je istakao da ako je potrebno „skakati iz aviona s padobranom“, onda će to uraditi svi zajedno, a ne Belgija sama.

- Ako verujemo tom padobranu, onda neće nam biti teško da skočimo svi zajedno. Ako ja skačem, potrebno je da i ostali skoče - naveo je on, obraćajući se poslanicima federalnog parlamenta Belgije.

De Vever je upozorio da „reparacioni kredit“ za Ukrajinu na osnovu zamrznutih ruskih sredstava nosi značajne finansijske i ekonomske rizike, kao i da bi korišćenje ruskih sredstava moglo biti kršenje međunarodnog prava. Tako nešto nikada ranije nije učinjeno, čak ni tokom Drugog svetskog rata, naglasio je on.

Belgijski premijer je zatražio da, u slučaju eksproprijacije ruskih sredstava u EU, to isto učine i Velika Britanija i SAD.

Prema njegovim rečima, saveznici Rusije, poput Kine ili Južnoafričke Republike, mogli bi se pridružiti pravnim merama kao odgovor na oduzimanje ruskih zamrznutih sredstava.

- Nije isključeno da će biti preduzete pravne mere protiv Belgije ili drugih finansijskih institucija koje učestvuju u tim operacijama, u drugim zemljama, kao što su Kina i Južnoafrička Republika, koje u nekoj meri povoljno gledaju na Rusiju ili su joj bliske - naveo je on.

„Finansijski košmar“ belgijskog depozitara

Konfiskacija ruskih sredstava u „Jurokliru“ mogla bi postati „finansijski košmar“ i dovesti do kolapsa ove institucije, istakao je belgijski premijer.

- Rizici su zaista ogromni, ako se ima u vidu da je ruska Centralna banka nedavno podnela tužbu protiv 'Juroklira' u iznosu od 195 milijardi evra pred ruskom jurisdikcijom. Konfiskacija sredstava 'Juroklira' u Rusiji mogla bi dovesti do 'efekta lavine', kada 'Juroklir' više ne bi mogao da ispuni očekivanja svojih klijenata, a stabilnost institucije bila bi ugrožena. To bi bio 'finansijski košmar - konstatovao je on.



Podsetimo, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.

"Politiko" je u sredu objavio da Evropska unija ne isključuje opciju donošenja odluke o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Kijeva kvalifikovanom većinom, zaobilazeći zemlje koje se protive tome, uključujući Belgiju.

S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban je uoči samita izjavio da je Evropska komisija skinula pitanje konfiskacije suverene imovine Rusije sa dnevnog reda samita Evropskog saveta 18–19. decembra.

Prema njegovim rečima, umesto toga postoji predlog o zajedničkom kreditu zemalja EU u korist Ukrajine, čemu se Budimpešta protivi.

Ursula fon der Lajen, šef Evropske komisije, saopštila je danas da lideri zemalja neće napustiti samit EU dok ne pronađu rešenje za finansiranje Ukrajine u naredne dve godine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Filmovi i serije falsifikuju srpsku istoriju | Božidar Zečević | Mislim da je važno