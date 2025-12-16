I KA BUGARSKOJ IDE 120 NA SAT: Na korist građanima i privredi Srbije - Od EU 134 miliona evra za obnovu trase Niš - Dimitrovgrad

EVROPSKA unija je izdvojila 134 miliona evra za rekonstrukciju železničke trase Niš - Dimitrovgrad, ključne deonice koja povezuje Srbiju i Bugarsku.

foto T. Tamaš

Ova sredstva biće iskorišćena za modernizaciju pruge Sićevo - Dimitrovgrad, zatim za izgradnju železničke obilaznice oko Niša, ali i za elektrifikaciju i signalizaciju duž cele rute. Od 134 miliona evra, koliko je planirano ovim finansijskim paketom, 100 miliona je zajam Evropske investicione banke (EIB Global). Ostatak je grant Evropske unije (EU), odnosno bespovratna sredstva, obezbeđen u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji će omogućiti izgradnju železničke trase oko Niša.

Modernizovana infrastruktura duž ovog vitalnog železničkog pravca omogućiće povećanje brzine sa prosečnih 50 kilometara na čas na maksimalnih 120 kilometara. To će pozitivno uticati na navike ljudi kada je reč o načinu putovanja, jer se očekuje porast godišnjeg broja putnika sa približno 170.000 na oko 550.000, a ukupnog teretnog trans - porta sa 3,2 na oko 6,2 miliona tona godišnje.

Ministar finansija Siniša Mali je ocenio da je rekonstrukcija pruge Niš - Dimitrovgrad veoma važan projekat za našu zemlju, kojim nastavljamo modernizaciju i unapređenje kvaliteta železničke mreže u Srbiji.

- Značaj te pruge je ogroman, ako se ima u vidu da je ona deo Koridora 10 i da predstavlja vezu iz - među Srbije i Bugarske, kao i trasu kojom se kreće velika količina robe. Istovremeno, rešava se problem "niškog čvora", kao bitnog čvorišta na jugu Srbije. Nastavljamo razvoj Srbije i poboljšavamo kvalitet života u našoj zemlji, a uspostavljanje najmodernije železničke mreže je značajan stepenik u tom procesu - naglasio je Mali.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je istakla da je zahvaljujući podršci EU i EIB, realizacija projekta Niš - Dimitrovgrad otpočela krajem 2023. Naglasila je da je stvoren finansijski preduslov za kontinuirani nastavak modernizacije pruge Niš - Dimitrovgrad, koja omogućava bolju povezanost sa TEN-T mrežom, što predstavlja ključni korak ka elektrifikaciji poslednje nee lektrifikovane deonice Koridora 10.

Potpredsednik EIB Robert de Grot rekao je da će ovaj projekat unaprediti kvalitet, raspoloživost i pouzdanost nacionalnih i prekograničnih železničkih usluga, istovremeno omogućavajući postepeni prelazak na zelenije vidove mobilnosti.

- Kao deo ključne međunarodne transportne mreže koja Srbiju povezuje sa zemljama EU, ovaj projekat je od presudnog značaja za jaču regionalnu integraciju, podsticanje trgovinskih tokova i ubrzanje privrednog rasta - rekao je Grot.

Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat istakao je da će pruga Niš - Dimitrovgrad po - boljšati regionalnu povezanost i doneti trajne koristi građanima i privredi Srbije .