CENA NAFTE PALA ZA OKO DVA ODSTO: Najniži nivo od početka 2021. godine

V.N.

16. 12. 2025. u 17:53

CENE nafte danas su pale za oko dva odsto, na najniži nivo od početka 2021. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Tako se nafta Brent kretala oko 59 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 55,5 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Time su cene nastavile pad od početka godine na oko 20 odsto.

Očekivanja da bi rat u Ukrajini mogao da se približi kraju povećala su izglede za ublažavanje ograničenja na protok ruske nafte, što bi umanjilo potencijalne poremećaje u snabdevanju na već dobro snabdevenom tržištu. Povećana ponuda opterećivala je cene tokom cele godine, jer su članice Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus obnovile dobar deo proizvodnje. I proizvođači van te grupe, posebno u Americi, nastavili su da povećavaju proizvodnju. Istovremeno, ekonomski podaci iz Kine ukazali su na kontinuiranu slabost u drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji, što umanjuje izglede za rast potražnje.

S druge strane, do pada ponude može doći zbog mogućnosti američke vojne akcije u Venecueli, jednom od najvećih svetskih proizvođača.

(Tanjug)

