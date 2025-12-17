DODIK: Državnička odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan
ODLUKA predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, saopštio je sinoć predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske (SNSD) Milorad Dodik.
- Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati - napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.
Prema njegovim rečima, od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje niko ne može da pristane.
- Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima - smatra Dodik.
On je ocenio da EU istovremeno pokazuje onižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.
- Predsedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada - poručio je predsednik SNSD.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Obraćanje predsednika Vučića 16.12.
