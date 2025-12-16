SIJARTO SAOPŠTIO: Mađarska potpisala ugovor sa SAD o isporuci tečnog prirodnog gasa

MAĐARSKA je danas potpisala ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o isporuci 400 miliona kubnih metara tečnog prirodnog gasa (TPG) godišnje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

-To znači da će tokom narednih pet godina dve milijarde kubnih metara američkog TPG-a stići u Mađarsku", rekao je Sijarto u objavi na platformi Iks.

Sijarto je istakao da je time postignuta "važna prekretnica u američko-mađarskoj energetskoj saradnji".

-Zainteresovani smo za kupovinu energije iz što više izvora i preko što više ruta, osiguravajući najniže cene, poručio je Sijarto.

Mađarska državna energetska kompanija MVM potpisala je dugoročni ugovor sa američkom kompanijom Ševron o isporuci tečnog prirodnog gasa, na osnovu koga će Mađarska tokom pet godina dobiti ukupno dve milijarde kubnih metara gasa, izjavio je Sijarto prethodno danas na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamenikom američkog ministra energetike Džejmsom Denlijem.

On je tom prilikom naveo da su odnosi Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država, nakon stupanja Donalda Trampa na predsedničku funkciju u januaru, ušli u "novo zlatno doba", u kome energetika predstavlja jedan od ključnih stubova saradnje.

Prema sporazumu, Ševron će tokom narednih pet godina Mađarskoj isporučivati 400 miliona kubnih metara tečnog prirodnog gasa godišnje, što znači da će američki tečni gas prvi put postati deo mađarskog energetskog miksa, prenosi agencija MTI.

Mađarski ministar je istakao da je cilj Budimpešte da energente nabavlja iz što više izvora i pravaca kako bi se obezbedile povoljnije cene i niski troškovi energije za domaćinstva i time podržala konkurentnost mađarske privrede.

Sijarto je kritikovao Brisel i naveo da Evropska unija pokušava da ograniči pojedine izvore i pravce snabdevanja energijom, što, kako je rekao, ugrožava energetsku bezbednost Mađarske i može dovesti do rasta cena.

On je, takođe, napomenuo da Mađarska dugoročno računa na jačanje nuklearnih kapaciteta, što podrazumeva produženje rada postojeće elektrane u Pakšu i izgradnju novih blokova.

U tom kontekstu, Mađarska je potpisala ugovor sa američkom kompanijom Vestinghaus, a američko nuklearno gorivo biće uključeno u mađarski nuklearni sektor od 2028–2029. godine.

Pored toga, Mađarska planira da razvija male modularne reaktore uz američku tehnološku podršku.

