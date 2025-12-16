Ekonomija

"POLITIKA NASILJA I BLOKADA" Mali: Blokaderi žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina

В. Н.

16. 12. 2025. u 15:46

KADA vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

ПОЛИТИКА НАСИЉА И БЛОКАДА Мали: Блокадери желе да гледају рушевине у центру града и наредних 100 година

OTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Želimo Srbiju koja raste, koja se gradi, koja napreduje, i koja prevazilazi sve poteškoće koje smo imali u prošlosti. Kada danas vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada. 

Dok mi želimo da se Srbija gradi, oni žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina. Smeta im Expo, smeta im Beograd na vodi, smeta im izgradnja auto-puteva, dakle smeta im svaki napredak zemlje. To je njihova politika. Sa druge strane, mi ćemo se uvek zalagati za rad i rezultate, i za gledanje u budućnost, a ne u prošlost.

Iako je Srbija prošle godine imala rekordne prilive stranih direktnih investicija, ove godine je zbog blokada taj priliv znatno manji, a odustajanje od ovog projekta će svakako loše uticati i na potencijalni dolazak drugih investitora u našu zemlju. Ipak, naša je obaveza prema građanima Srbije da se borimo za napredak naše ekonomije, i od toga nećemo odustati. Idemo dalje - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.

