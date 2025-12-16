"POLITIKA NASILJA I BLOKADA" Mali: Blokaderi žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina
KADA vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.
- Želimo Srbiju koja raste, koja se gradi, koja napreduje, i koja prevazilazi sve poteškoće koje smo imali u prošlosti. Kada danas vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada.
Dok mi želimo da se Srbija gradi, oni žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina. Smeta im Expo, smeta im Beograd na vodi, smeta im izgradnja auto-puteva, dakle smeta im svaki napredak zemlje. To je njihova politika. Sa druge strane, mi ćemo se uvek zalagati za rad i rezultate, i za gledanje u budućnost, a ne u prošlost.
Iako je Srbija prošle godine imala rekordne prilive stranih direktnih investicija, ove godine je zbog blokada taj priliv znatno manji, a odustajanje od ovog projekta će svakako loše uticati i na potencijalni dolazak drugih investitora u našu zemlju. Ipak, naša je obaveza prema građanima Srbije da se borimo za napredak naše ekonomije, i od toga nećemo odustati. Idemo dalje - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
“GENERALŠTAB" NIJE JEDINI: Kušnerov fond se povlači i iz "Vorner Brosa"
17. 12. 2025. u 19:22
UKIDA SE NAPLATA PROVIZIJE PRILIKOM PRODAJE EVRA: Šta ovo znači za građane?
17. 12. 2025. u 19:01
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (19)