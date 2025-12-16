Čadež: 2026. godina merljivih rezultata – šta smo konkretno uradili za privredu

PRIORITETI Privredne komore Srbije za 2026. godinu biće usmereni na postizanje jasnih i merljivih rezultata za privredu, kroz snažno zastupanje interesa članica i dalji razvoj kvalitetnih, pre svega digitalnih usluga, izjavio je predsednik PKS Marko Čadež na sednici Skupštine Privredne komore Srbije.

„Cilj nam je da pređemo sa konstatacije ‘uradili smo mnogo’ na ‘uradili smo ono što se vidi’. Moramo potpuno i temeljno da razumemo potrebe privrednika, jer Komora nije dispečerski centar koji samo prima i prosleđuje pozive i upite kompanija. Članice plaćaju članarinu da bi dobile efikasno zastupanje, kvalitetan servis i konkretnu korist“, poručio je Čadež.

Predsednik PKS istakao je da je 2025. godina bila druga godina transformacije PKS, a da 2026. mora da bude godina u kojoj će se rezultati rada Komore jasno videti u poslovanju kompanija.

Kako je naglasio, PKS je definisala dve ključne poluge razvoja – rešavanje sistemskih problema i zastupanje interesa članica, kao i dalji razvoj i implementaciju prvoklasnih usluga za članice, što je jedina kombinacija koja može da donese vidljive rezultate, precizirao je Čadež.

Najveća asocijacija privrede danas okuplja oko 135.000 članica, dok je više od 3.600 kompanija svakodnevno u kontaktu sa Komorom, zbog čega je razvoj digitalnih usluga prepoznat kao ključni pravac kako bi podrška bila dostupna svim kompanijama.

Podsetio je da su uspostavljeni novi mehanizmi rada, kao što je Centar za privredne inicijative i brza rešenja, koji omogućava okupljanje svih relevantnih aktera – udruženja, stručnih službi PKS i državnih organa – radi brzog definisanja problema i njihovog zajedničkog rešavanja. Ovaj pristup dao je konkretne rezultate u saradnji sa Vladom, ministarstvima i upravama i predstavlja značajan iskorak u odnosu na raniji model rada.

Poseban fokus stavlja se na razvoj i testiranje novih usluga koje su direktno zasnovane na realnim potrebama kompanija.

Pokrenuta je centralna digitalna platforma koja objedinjuje ključne informacije za poslovanje, od osnivanja firmi do izvoza i investicija, kao i set sektorskih digitalnih usluga, uključujući i platformu za povezivanje u oblasti medicinskih sredstava.

Kao jedan od konkretnih, merljivih rezultata, Čadež je naveo Digitalni katalog izvoznika, koji trenutno obuhvata 3.500 kompanija i aktivno se koristi kao alat za promociju i povezivanje srpskih firmi sa partnerima na inostranim tržištima.

On je istakao da će 2026. godina biti posvećena daljem razvoju i promociji usluga PKS, kao i ulaganju sredstava od članarina u nove servise, uz veće uključivanje kompanija koje još uvek nisu u potpunosti upoznate sa mogućnostima koje Komora nudi. Čadež je pozvao privredu da podrži program i plan rada PKS, uz jasnu obavezu Komore da kontinuirano unapređuje usluge na osnovu predloga članica i da rezultate meri po učinku.

Skupština Privredne komore Srbije, kojoj je predsedavao predsednik Miloš Nenezić, usvojila je na današnjoj sednici niz akata važnih za funkcionisanje i stabilnost komorskog sistema, uključujući Program rada PKS za 2026. godinu, finansijski plan i odluku o izboru člana Upravnog odbora. Zajedno sa sednicom Skupštine PKS održana je i sednica Upravnog odbora PKS.

U svečanom delu programa dodeljene su nagrade Privredne komore Srbije za 2025. godinu, kojima su prepoznati i nagrađeni izuzetni rezultati, doprinos razvoju privrede i uspešno poslovanje domaćih kompanija i pojedinaca, kao i nagrade za poseban doprinos razvoju dualnog obrazovanja u Republici Srbiji.