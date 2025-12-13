DANAS JE SVETI APOSTOL ANDREJ PRVOZVANI: Vernici bi trebalo da ispoštuju čitav niz običaja
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Andreja, prvog sledbenika Hristovog.
Postradao je na krstu, zbog odanosti novozavetnoj veri. Slavi se kao krsna slava. Kao prvi Hristov apostol nazvan prvozvani, Sveti Andrej bio je stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Svetog Jovana Krstitelja.
Bio je apostol Carigrada i Rusije, patron ruskog carstva i doma Romanovih. Jevanđelje je propovedao u Vizantiji i Trakiji, u dunavskim zemljama, a potom u Rusiji i oko Crnog mora, u Epiru, Grčkoj i Peloponezu. Tu je i stradao, razapet na kosom krstu, dok je propovedao hrišćanstvo okupljenom narodu i molio se Bogu sve do smrti.
Delovi njegovih moštiju nalaze se u Carigradu, Rimu, Moskvi i Grčkoj. Kako je za života isceljivao uboge i bolesne, tako su i njegove čudotvorne mošti mnogima pomogle. Po krstu na kojem je razapet, i danas se kosi krst zove Andrejin.
Slavi se kao krsna slava, zbog božićnjeg posta, uvek sa posnom trpezom, ove godine svedeno, uz primenu epidemijskih mera. Slava je beogradske opštine Voždovac.
Porodica Karađorđević ovaj praznik obeležava od vremena Prvog srpskog ustanka, a uveo ga je vožd Karađorđe koji se zavetovao svetom Andreju 1806. godine, posle oslobođenja Beograda od turske vlasti.
Prema narodnim verovanjima, Sveti Andrej razgovara sa velikim životinjama i smatra se njihovim zaštitnikom. S njima razgovara, a one su mu pokorne.
Nekada su mečkari slavili Andrijevdan, verujući da ovaj svetac kroti medvede kao pse, a da svetom putuje jašući na ovoj zveri.
Veruje se da na taj dan medvedi ne čine štetu i ne diraju ljude, zato tada ne valja ići u lov na njih. Na današnji dan valja jesti kukuruz.
